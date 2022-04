Kon Tum: Tuyên án tử hình 2 bị cáo người Trung Quốc sản xuất ma túy

Hai bị cáo Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng (người Trung Quốc) chủ mưu đường dây sản xuất ma túy ở Kon Tum cùng bị tuyên mức án tử hình.





Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 16.4, TAND tỉnh Kon Tum tuyên án đối với nhóm bị cáo người Trung Quốc về tội danh “Sản xuất trái phép chất ma túy”. Trong đó, 2 bị cáo Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng cùng nhận mức án tử hình; bị cáo Dương Viễn Đức nhận mức án chung thân; 2 bị cáo Trương Cần Thư và Sàn Khuấn Sáng mỗi người nhận mức án 20 năm tù giam.



Ngoài ra, 3 bị cáo Lữ Dư Trọng, Hoàng Sơn Nguyên và Thái Tư Viện mỗi người nhận mức án 34 tháng tù giam.





Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Đức Nhật



Thuê nhà xưởng sản xuất ma túy



Theo cáo trạng, năm 2002, Thái Tự Lực (tức Cao Zi Li, 59 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị phạt tù chung thân tại Trung Quốc vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Tháng 10.2017, Lực ra tù, bàn bạc với một số người khác sang Việt Nam để sản xuất trái phép chất ma túy.



Trong thời gian từ tháng 3.2019 đến ngày 6.8.2019, Thái Tự Lực, Tống Kiến Hoàng (tức Song Jian Huang, 59 tuổi), Trương Cần Thư (tức Zhang Qin Shu, 61 tuổi), Dương Viễn Đức (tức Yang Yuan De, 58 tuổi), Lữ Dư Trọng (tức Lyu Yu Zhong, 47 tuổi), Hoàng Sơn Nguyên (tức Huang Shan Yuan, 32 tuổi), Thái Tư Viện (tức Cai Si Yuan, 76 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc), Sàn Khuấn Sáng (48 tuổi, dân tộc Hoa, quốc tịch Việt Nam) tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy, tiền chất ma túy tại hai địa điểm là nhà xưởng thuê của Công ty TNHH Hoàng Ngân Phát thuộc P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn (Bình Định) và nhà xưởng thuê của Công ty TNHH Đồng An Viên ở TT.Đăk Hà, H.Đăk Hà (Kon Tum).



Khoảng 6 giờ sáng 6.8.2019, Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bất ngờ đột kích, bắt quả tang 7 người có quốc tịch Trung Quốc đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy tại khu xưởng thuê của Công ty TNHH Đồng An Viên.



Đến ngày 12.8.2019, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Sàn Khuấn Sáng do hành vi giúp sức cho Thái Tự Lực sản xuất trái phép chất ma túy.



Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án, gồm 11.580 gr chất ma túy, loại Methamphetamine; 1.054,93 lít 1 phenyl-2-propanone (P2P - là tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy) cùng rất nhiều chất hóa học là tiền chất ma túy. Lực lượng chức năng cũng thu được nhiều dụng cụ, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy và một số đồ vật, tài liệu khác.



Thái Tự Lực chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất ma túy



Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Thái Tự Lực có vai trò chính, là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm; Tống Kiến Hoàng là đồng phạm với vai trò người thực hành, giúp sức tích cực tạo ra sản phẩm là chất ma túy, tiền chất ma túy. Các bị can còn lại là đồng phạm với vai trò người thực hành, giúp sức tích cực trong việc thực hiện tội phạm.



Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: H.T.



Trong quá trình điều tra, đa số các bị can đều khai nhận hành vi phạm tội, hối hận và xin được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do trình độ văn hóa thấp. Riêng chủ mưu Thái Tự Lực tỏ ra ngoan cố, không khai nhận hành vi phạm tội cùng các đồng phạm, không công nhận kết luận giám định chất ma túy thu được tại kho xưởng, chối bỏ trách nhiệm hành vi phạm tội cùng các đồng phạm.



Tuy nhiên, trước những chứng cứ đã thu thập được cùng lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, HĐXX khẳng định đủ bằng chứng xác định hành vi phạm tội của các bị cáo.



"Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm, không chỉ bị pháp luật Việt Nam và Trung Quốc nghiêm cấm, mà cả cộng đồng quốc tế cũng lên án", HĐXX nhận định và xác định Thái Tự Lực, Tống Kiến Hoàng là hai bị cáo chủ mưu, tổ chức, thực hiện nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội.



Bên cạnh 8 bị cáo bị tuyên án còn có 15 nghi phạm khác có quốc tịch Trung Quốc đã bị Công an Trung Quốc bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật nước này, do đã giúp sức cho Thái Tự Lực và các đồng phạm sản xuất trái phép chất ma túy tại Việt Nam.

Theo Đức Nhật (TNO)