Kon Tum: 2 học sinh đạt giải Nhì tại cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

Ngày 10/4, tại Thành phố Đà Nẵng, Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2021-2022.











2 thí sinh của tỉnh Kon Tum đạt giải Nhì. Ảnh: PN



Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2021 - 2022 dành cho giáo viên, học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) được khởi động từ tháng 1/2021 và kéo dài đến tháng 2/2021 theo hình thức thi trực tuyến.



Sau gần 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 2,7 triệu bài dự thi của các thầy cô giáo và các em học sinh. Sau vòng sơ loại, Ban Tổ chức đã chọn 30 giáo viên THPT và 30 giáo viên THCS; cùng 32 học sinh THPT và 32 học sinh THCS có bài thi xuất sắc để bước vào thi tiếp vòng 2.



Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn và trao giải cho những giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, 2 em học sinh của tỉnh Kon Tum là Nguyễn Võ Trà My (học sinh lớp 8I, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc) và Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa (học sinh lớp 9, Trường TH-THCS Trường Sa, thành phố Kon Tum) đã xuất sắc đạt giải Nhì tại cuộc thi.



Được biết, cuộc thi được tổ chức với mong muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh cấp trung học- đối tượng đang dần chủ động tham giao thông nhưng còn thiếu nhiều kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.



