Khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn tại Đắk Lắk

Đắk Lắk phát hiện vụ phá rừng hơn 100ha ở huyện vùng biên

Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 205 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 7/4, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quốc Hưng cho biết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về vụ phá rừng tại Tiểu khu 205 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.



Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phân công lãnh đạo phụ trách tuyến cùng phòng chuyên môn vào hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc.



Trước đó, ngày 29/3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk nhận được Tờ trình thông báo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đất vàng Ban Mê về việc có nhiều "lâm tặc" phá rừng tại các Tiểu khu 202, 205, 218, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.



Ngày 30/3, Chi cục Kiểm lâm nhận được thông tin phá rừng trên địa bàn huyện Ea Súp do Chi cục Kiểm lâm vùng 4 cung cấp.



Sau khi nhận thông tin, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm vùng 4 kiểm tra, xác minh thông tin.



Theo báo cáo nhanh của tổ công tác, bước đầu xác định rừng bị phá với diện tích lớn, khoảng gần 100ha có cây rừng bị cắt hạ, đường kính từ 20cm trở xuống, thời gian cắt hạ khoảng từ 5-7 ngày trước (kể từ ngày phát hiện).



Tiểu khu 205, trước đây Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp giao cho các nhóm hộ xã Ya Tờ Mốt quản lý, sử dụng ổn định vào mục đích lâm nghiệp với trên 900 ha. Qua đánh giá hoạt động không hiệu quả, năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp thu hồi và giao Ủy ban Nhân dân xã Ya Tờ Mốt quản lý.



Trong 4 năm gần đây, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đất Vàng Ban Mê xin chủ trương khảo sát để lập dự án trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng, trồng cây ăn trái, cây công nghiệp tại các Tiểu khu 202, 205, 218. Công ty vẫn đang trong quá trình khảo sát hiện trạng rừng thì xảy ra vụ phá rừng.



Do vụ việc có tính chất phức tạp, diện tích phá rừng lớn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp phối hợp với cơ quan liên quan và lực lượng tăng cường do Chi cục Kiểm lâm điều động kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ xử lý vụ vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp thực hiện đúng trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ việc.



Ông Nguyễn Quốc Hưng cho biết thêm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi xâm phạm đến tài nguyên rừng, không để xảy ra tình trạng rừng bị xâm hại nghiêm trọng như vụ việc ở Tiểu khu 205 xã Ya Tờ Mốt, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp xác định các điểm nóng về phá rừng, khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật để lập kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm.



Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 phối hợp chặt chẽ với các hạt kiểm lâm, đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương trên địa bàn để kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; tham mưu Chi cục Kiểm lâm biện pháp ngăn chặn, xử lý các điểm nóng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.

Theo Hoài Thu (TTXVN/ Vietnam+)