Dâu tây Pháp dưới tán rừng thông Đà Lạt

Sau hơn hai năm đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế, quy hoạch từng phân khu cảnh quan, phân khu sản xuất gắn với chế biến, kinh doanh và dịch vụ du lịch, Trang trại Công ty TNHH Sinh học sạch Đà Lạt (Biofresh Đà Lạt) tạo điểm nhấn chuyên canh dâu tây công nghệ cao theo quy trình công nghệ của Pháp dưới tán rừng thông thuộc làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt.



Dâu tây Đà Lạt và hồng Đà Lạt được cấp chứng nhận bảo hộ





Chủ nhân Biofresh Đà Lạt Nguyễn Thị Bích Thủy hẹn phóng viên hướng dẫn tham quan khu đồi thông Biofresh Farm rộng gần 20 ha, thuộc Tiểu khu 151B, tọa lạc bên Tỉnh lộ 723, đường Ngô Gia Tự, làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt khi đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp mở cửa đón khách vào ngày 1/5/2022. Chương trình khai trương Biofresh Farm với chủ đề “Xin chào Đà Lạt” được ban nhạc Top Live Show đến từ Thành phố Hồ Chí Minh trình diễn trên sân khấu ngoài trời giữa ngọn đồi thông, thảm cỏ xanh mướt, trong không gian diện tích hàng ngàn mét vuông. Ban nhạc với những ca sĩ trẻ có các bài hát làm nên tên tuổi như “Xin chào Đà Lạt”, “Người lạ ơi” (ca sĩ Orange); “Một đêm say” (ca sĩ Thịnh Suy)… “Thời gian biểu diễn liên tục của ban nhạc từ 17h30 đến 22h đêm ngày 1/5/2022. Trước khi xem ca nhạc, khán giả được tự do khám phá đa dạng sắc hoa, cây cảnh lạ mắt được di thực từ các nước châu Âu, châu Mỹ về trồng thành công tại vùng sinh thái Đà Lạt. Trong đó có cây dâu tây Pháp được trồng, thu hoạch và chế biến bằng dây chuyền công nghệ Pháp dưới tán rừng thông xanh của Biofresh… ”, chủ nhân Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết.

Dâu tây Pháp được Công ty TNHH Biofresh hoàn chỉnh quy trình canh tác phù hợp dưới tán rừng thông xanh Đà Lạt



Theo đó quy trình canh tác dâu tây của Biofresh Đà Lạt theo công nghệ Pháp đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận doanh nghiệp đạt các tiêu chí ứng dụng công nghệ cao từ đầu năm 2020. Đưa dâu tây Pháp về chăm sóc dưới tán rừng thông xanh Biofresh Farm tại làng hoa Thái Phiên, Công ty Biofresh Đà Lạt định canh nương theo địa hình uốn lượn quanh sườn đồi, kết nối thành dãy dài công nghệ nhà kính hở. Chủ nhân Nguyễn Thị Bích Thủy chia sẻ rằng, thành quả này bắt đầu từ hơn 12 năm trước, chồng chị là anh Nghiêm Văn Minh, Việt kiều Pháp đưa giống về trồng thử nghiệm thành công tại Đà Lạt và các vùng phụ cận, sau đó nhân rộng diện tích trồng thương phẩm đến ngày nay. Đặc tính của giống dâu tây Pháp trồng tại vùng sinh thái Đà Lạt sau 5 tuần chăm sóc là bước vào thu hoạch liên tục đến 2 năm sau mới tái canh. So với các giống dâu tây thông thường, dâu tây Pháp của Biofresh tăng năng suất gấp nhiều lần, giá thị trường cao hơn trung bình 30%. Khách hàng tiêu thụ dâu tây Pháp của Biofresh trải dài khắp các vùng, miền trong nước nhờ hương vị đặc trưng ruột đỏ ngọt thanh, vỏ cứng dễ vận chuyển đường xa…



Bên cạnh điểm nhấn với dãy nhà kính hở dâu tây Pháp, Biofresh Farm còn định canh xung quanh khoảng 1.000 m2 diện tích nhà kính hở trồng luân canh cà chua beef, xà lách, phúc bồn tử và các loại rau ngắn ngày theo quy trình hữu cơ của Pháp, làm nguyên liệu chế biến bởi một đầu bếp 5 sao tại nhà hàng phục vụ lên đến 200 thực khách đến đây. Đặc biệt, còn có các món ăn tinh thần trên diện tích gần 20 ha của Biofersh phục vụ khách du lịch ngoạn cảnh check in với hàng ngàn các giống cây, hoa quý hiếm trên thế giới đang vươn cành tỏa tán, bung hoa, kết trái. Cụ thể, phóng viên được tiếp xúc tại Khu đồi thông xanh Biofresh Farm vào giữa tháng 4/2022 với quần thể cả ngàn cây Kiwi có nguồn giống từ châu Úc bắt đầu cho trái bói; cả vạn cây sung Mỹ khép tán xanh ngát, chờ vụ thu hoạch trái mới…Và các khu vực sinh trưởng cây hoa dọc hai bên đường giao thông nội bộ với khoảng 3.500 gốc hoa hồng Pháp khoe sắc muôn hồng nghìn tía. Đặc biệt, còn có nhiều loại cây quý hiếm khác vừa trồng thành công tại Khu đồi thông xanh Biofresh Farm như: hơn 20 cây hoa mộc lan Pháp; hơn 10 cây bạch đàn cầu vồng nguồn gốc giống đưa về từ Mỹ; hơn 10 cây hoa anh đào Nhật đã cho những nụ hoa đầu tiên; sưu tập hơn 20 gốc mai anh đào cổ thụ Đà Lạt đường kính gốc lên đến 0,5 m, cao vút đến 7 - 8 m; hơn chục cây lá phong nhuộm rực đỏ hàng ngày; hơn chục cây hoa ban cổ thụ từ các tỉnh miền núi phía Bắc vận chuyển về trồng...Những hàng cây xanh, hoa, trái quý hiếm được “sắp đặt” theo các tuyến giao thông nội bộ hội tụ tại khu vực du khách trải nghiệm canh tác dâu tây Pháp, thu hái và đưa vào dây chuyền công nghệ chế biến tự động, tạo ra các dòng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm. Và trong tương lai gần, những hàng cây xanh, hoa, trái không chỉ “bồi đắp” sự phong phú, đa dạng thực vật mà còn tăng thêm độ che phủ rừng cùng với những tán thông quanh năm xanh ngát của Biofresh Farm Đà Lạt du lịch sinh thái nông nghiệp lần đầu tiên chào đón khách du lịch bốn phương đến khám phá, tận hưởng không gian khoáng đạt nơi này…

Theo VĂN VIỆT (NDĐT)