Dân mạng "sốc" với ly cà phê có giá gần 250.000 đồng ở Lâm Đồng

Ly cà phê Phượng hoàng lửa có giá 249.000 đồng được bán tại quán Photo and bike coffee (đường Trần Phú, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đang khiến dân mạng xôn xao, thắc mắc về sự đắt đỏ của món đồ uống này.





Ngày 12/4, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh hóa đơn tính tiền tại quán cà phê Photo and bike coffee. Điều đặc biệt khiến cư dân mạng thắc mắc là giá của ly cà phê Phượng hoàng lửa có giá lên đến 249.000 đồng.





Hóa đơn bán hàng 4 ly cà phê Phượng hoàng lửa có giá gần 1 triệu đồng gây xôn xao dư luận.



Hóa đơn tính tiền này có giá trị tổng cộng là 1.286.000 đồng. Trong đó, 4 ly cà phê Phượng hoàng lửa có giá đến 996.000 đồng. Bạn A.N bình luận trên Facebook: "Cà phê này là Phượng hoàng lửa nên giá cũng bùng lửa". Hay bạn C.Đ.X chia sẻ: "Máy chém à? Làm ăn chụp giựt làm sao tồn tại được. Nên báo cho QLTT (quản lý thị trường-PV) TP. Bảo lộc!".



Trao đổi với phóng viên, anh Huy (chủ quán cà phê Photo and bike coffee) chia sẻ: "Nguồn gốc cà phê là phải sạch, hàng ngàn ly cà phê trộn hóa chất là đang đầu độc người dân Việt Nam, sứ mệnh của Photo and bike coffee là truyền bá giá trị về hạt cà phê, giúp mọi người tẩy chay cà phê bẩn...



Ở Việt Nam thì có hàng ngàn người làm cà phê rất ngon, thế nhưng ở Photo and bike coffee thì tôi khẳng định là không có ly thứ 2. Nếu có ly thứ 2 thì khách hàng được tặng 10 triệu đồng mang về".





Trình diễn pha cà phê tại quán Photo and bike coffe.



Anh Huy cũng cho biết, tại quán cà phê của anh còn có những ly cà phê vài triệu đồng, chục triệu, 20 triệu đồng. Những ly cà phê hơn giá 200.000 đồng đã có nhiều người uống, còn có khách quay lại quán uống ly cà phê giá 5 triệu đồng.



Liên quan đến vụ việc trên, đại diện lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 3 tại TP.Bảo Lộc cho biết sẽ xác minh nội dung phản ánh của người dân.



https://danviet.vn/dan-mang-soc-voi-ly-ca-phe-co-gia-gan-250000-dong-o-lam-dong-20220412095519418.htm

Theo Văn Long (Dân Việt)