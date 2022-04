Đắk Nông: Hơn 850 cây thông non bị chết cháy do liên quan Hạt Kiểm lâm đốt thực bì

Sáng 1.4, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức, đại diện Sở NN - PTNT đã phản hồi thông tin hàng trăm cây thông non bị chết cháy dọc QL14 (H.Đắk Song) do PV Thanh Niên phản ánh.

Theo đó, Sở NN - PTNT tỉnh Đắk Nông thừa nhận thông tin PV Báo Thanh Niên phản ánh “một khóm thông có đến hàng trăm cây thông non bị chết cháy hoàn toàn” là đúng sự thật. Qua quá trình xác minh của Sở NN - PTNT, một số vị trí dọc QL14 có tình trạng thông non bị chết cháy, diện tích thiệt hại khoảng 0,7 ha với hơn 850 cây thông non bị chết. Đây là diện tích thông do người dân tự bỏ vốn để trồng.



Một khóm thông bị chết cháy dọc QL14. Ảnh: Thanh Quân

Liên quan đến thông tin “thông non chết có liên quan đến công tác đốt thực bì của lực lượng Kiểm lâm H.Đắk Song”, Sở NN - PTNT cho biết rừng phòng hộ cảnh quan QL14 nằm phía nam H.Đắk Song, phân bố không tập trung, trải dài trên 30 km dọc QL14 đi qua 2 xã Nâm Njang và Trường Xuân. Diện tích rừng phòng hộ nằm tiếp giáp QL14, thực bì dày, mùa khô dễ xảy ra tình trạng cháy rừng, nguyên nhân cháy do sự vô ý hoặc cố ý của người dân.

Do đó, UBND H.Đắk Song đã có phương án giảm vật liệu cháy, giao Hạt Kiểm lâm H.Đắk Song tổ chức thực hiện. Sau đó, Hạt Kiểm lâm H.Đắk Song tổ chức thực hiện giảm vật liệu cháy theo phương án được UBND H.Đắk Song phê duyệt, trong đó có tổ chức đốt thực bì. Tuy nhiên, do gió lớn đã dẫn đến một số cây thông bị lửa táp vàng, úa.

Hầu hết cây thông non chết do có liên quan đến việc đốt thực bì của Hạt Kiểm lâm H.Đắk Song. Ảnh: Thanh Quân

Sở NN - PTNT kết luận thông tin thông chết cháy do PV Thanh Niên phản ánh với đơn vị là có xảy ra. Tuy nhiên, một số cây thông mới trồng bị chết do quá trình đốt thực bì gặp gió lớn, lửa táp vào cây, nằm rải rác dọc QL14. Ngoài ra, còn có một số thông chết trước khi thực hiện giảm vật liệu cháy.

Trước đó, ngày 29.3, sau khi ghi nhận tình trạng thông non chết cháy ở dọc QL14 (H.Đắk Song), PV Thanh Niên đã phản ánh sự việc này với Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông.