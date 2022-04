Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng trên diện tích 300 ha

Liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk với diện tích ước tính khoảng 300 ha, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm.





Sáng 8-4, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện Ea Súp.





Hiện trường vụ phá 300 ha rừng tại Ea Súp



"UBND tỉnh Đắk Lắk đang theo sát diễn biến vụ phá rừng này, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, xác minh. Quan điểm là cá nhân, tổ chức nào sai phạm đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án nhằm xử lý từng người có liên quan" - ông Phạm Ngọc Nghị nhấn mạnh.



Còn theo một lãnh đạo Chi Cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, qua kiểm tra sơ bộ, hiện trường vụ phá rừng ở xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) thì diện tích bị tàn phá đo đạc được là khoảng 300 ha. Lượng gỗ vẫn chưa kiểm đếm chi tiết, đầy đủ. Để xảy ra phá rừng như vậy trách nhiệm trước hết thuộc về phía UBND xã Ya Tờ Mốt - đơn vị trực tiếp được giao quản lý.



Diện tích rừng bị phá do UBND xã Ya Tờ Mốt quản lý



Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, ngày 29-3, Chi cục Kiểm lâm nhận được tờ trình của Công ty TNHH Đất Vàng Ban Mê về việc có nhiều lâm tặc phá rừng tại các tiểu khu 202, 205, 218, xã Ya Tờ Mốt. Khu vực này Công ty TNHH Đất Vàng Ban Mê đang khảo sát hiện trạng rừng và đất đai lập dự án trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng, trồng cây ăn trái, cây nông nghiệp.



Đồng thời, ngày 30-3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cũng nhận được thông tin phá rừng trên địa bàn huyện Ea Súp do Chi cục Kiểm lâm vùng 4 cung cấp. Sau khi nhận thông tin, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm vùng 4 kiểm tra, xác minh thông tin. Vị trí rừng bị phá thuộc tiểu khu 205 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.





Lực lượng chức năng điều tra vụ việc.



Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, đây có khả năng là do người dân phá rừng lấn chiếm đất để sau này được nhận bồi thường. Tuy nhiên, cơ quan công an đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm điều tra, và sẽ sớm có kết luận cuối cùng.



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó chiều 1-4, lực lượng chức năng phát hiện vụ phá rừng lớn tại xã Ya Tờ Mốt.



Tại hiện trường, hàng ngàn cây rừng có đường kính từ 5 cm đến trên 20 cm bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Nhiều cây lá còn xanh, thân đang chảy mủ.



Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Bí thư Huyện ủy Ea Súp, diện tích rừng bị phá do xã Ya Tờ Mốt quản lý, bảo vệ. Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như xa khu dân cư, các đối tượng đã tổ chức phá rừng trên diện rộng với mục đích chiếm đất.







Clip hiện trường vụ phá khoảng 300 ha rừng





Theo Cao Nguyên (NLĐO)