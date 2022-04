Chủ quán thừa nhận tự in hóa đơn 4 ly cà phê trị giá 28,8 triệu đồng

(GLO)- Trước sự quan tâm của dư luận đối với hình ảnh hóa đơn 4 ly cà phê “phượng hoàng lửa” trị giá 28,8 triệu đồng tại quán cà phê Photo And Bike Coffee (phường Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc), các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc, xác minh. Tại bản tường trình, chủ quán thừa nhận tự in hóa đơn rồi đăng lên mạng xã hội để… câu like.

Cà phê "Phượng hoàng lửa" của quán Photo And Bike Coffee. Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo Tiền Phong, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Bảo Lộc và Công an phường Lộc Tiến đã làm việc trực tiếp với chủ quán là ông Nguyễn Quốc Huy. Qua làm việc và theo bản tường trình, ông Huy thừa nhận hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có tổng 28,8 triệu đồng do ông... tự in rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình để câu like. Sau đó, hóa đơn này được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ lại.

Cơ quan công an đã yêu cầu ông Nguyễn Quốc Huy gỡ bỏ các thông tin mà ông này đăng tải về hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” giá 28,8 triệu đồng trên trang cá nhân của mình theo quy định.

Ngày 22-4, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Quốc Huy-người đại diện quán cà phê gần 19 triệu đồng cho các hành vi vi phạm, bao gồm: Kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không niêm yết giá hàng hóa tại thời điểm phải niêm yết theo quy định của pháp luật, niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng, thay đổi chủ hộ kinh doanh nhưng không gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.