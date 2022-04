Chủ quán bán "ly cà phê 7,2 triệu đồng" không đại diện hình ảnh Bảo Lộc

Cộng đồng mạng được một phen xôn xao khi một một quán cà phê ở TP.Bảo Lộc xuất hóa đơn bốn ly cà phê có giá 7,2 triệu đồng/ly. Hỏi ra mới hay, chủ quán cà phê tự y in hóa đơn để câu “like” trên mạng xã hội.

Hóa đơn 4 ly cà phê “phượng hoàng lửa” giá 28,8 triệu đồng do chủ quán tự in, đưa lên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc ông N.Q.H - chủ quán cà phê Photo And Bike Coffee - bán ly cà phê 7,2 triệu đồng, sáng 23.4, ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc - khẳng định, việc bán giá ly cà phê với giá “cắt cổ” của ông N.Q.H không đại diện cho hình ảnh, con người Bảo Lộc.

Theo Chủ tịch TP.Bảo Lộc Đoàn Kim Đình, đây chỉ là hành động của một cá nhân với suy nghĩ đơn giản câu “like”, câu “view”. Tuy nhiên, hệ lụy của hành động đã vô tình gây xôn xao dư luận, tranh cãi không đáng có.

“Ngay khi sự việc xảy ra, UBND TP.Bảo Lộc đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Q.H - chủ quán cà phê Photo And Bike Coffee (ở phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc) - số tiền gần 19 triệu đồng” - ông Đoàn Kim Đình thông tin.

Cũng theo UBND TP.Bảo Lộc, thời gian qua, chính quyền thành phố thường xuyên ra quân kiểm tra việc niêm yết giá, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Phần lớn các cửa hàng buôn bán đều đảm bảo được các điều kiện an toàn đặt ra.

Cơ quan chức năng làm việc với ông N.Q.H về những thông tin liên quan đến ly cà phê “Phượng hoàng lửa“. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Sau việc của quán cà phê Photo And Bike Coffee, UBND TP.Bảo Lộc sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở các cửa hàng buôn bán trên địa bàn về việc giữ gìn hình ảnh thân thiện mến khách, công khai niêm yết giá cả trong quá trình bán hàng...

Như Lao Động đưa tin, cộng đồng mạng vừa qua lại xôn xao với tờ hoá đơn bán hàng khác của quán cà phê này với 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có giá lên tới 28,8 triệu đồng.

Sau khi đoàn liên ngành TP.Bảo Lộc đến làm việc, chủ quán thừa nhận hoá đơn tính tiền 4 ly cà phê với tên gọi “Phượng hoàng lửa tái sinh từ đống tro tàn” có giá 7,2 triệu đồng mỗi ly là do ông tự in rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình để câu like.

Đây không phải lần đầu chủ quán cà phê này gây tranh cãi khi bán ly cà phê với giá “cắt cổ”. Trước đó, cũng chính quán cà phê này xuất hóa đơn giá mỗi ly cà phê “Phượng hoàng lửa” của quán lên tới 249.000 đồng.

Ông N.Q.H - chủ quán cà phê - cho rằng, ly cà phê “Phượng hoàng lửa” của quán có một công thức đặc biệt “độc nhất Việt Nam”.

Các nguyên liệu từ hạt cà phê, trứng, mật ong rừng, sữa ong chúa đều là hàng cao cấp, có giá rất đắt. Ly cà phê cũng được nghệ nhân của quán pha chế phục vụ cho từng khách hàng ngay tại bàn.