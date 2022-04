Cảnh sát giao thông Đắk Lắk bắt đối tượng truy nã trên đường bỏ trốn

Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa bắt giữ người phụ nữ bị truy nã đang trên đường bỏ trốn.



Lực lượng cảnh sát giao thông bắt đối tượng truy nã trên đường bỏ trốn. Ảnh: NH



Ngày 13.4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 2 vừa phát hiện bắt giữ một xe ôtô, trên xe chở theo một người phụ nữ là đối tượng bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đang trên đường bỏ trốn.



Trước đó, vào khoảng 19h30' ngày 12.4, Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 2 nhận được tin báo của Công an huyện Krông Ana đề nghị phối hợp tạm giữ một xe ôtô chở một người phụ nữ là đối tượng bị truy nã đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 26 để bỏ trốn.



Nhận được tin báo, một tổ Cảnh sát giao thông triển khai lực lượng, tổ chức chốt chặn, dừng kiểm tra các phương tiện nghi vấn theo đặc điểm của tin báo. Lúc này, tại Km132+200, trên Quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắk, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện xe ôtô 47A-156.03 trùng khớp với phương tiện nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.



Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có chở một người phụ nữ tên Đinh Thị Tự (SN 1968), trú tại buôn Dur 2, xã Dur Kmăl, huyện Krông An). Đỗ Đình Trọng (SN 1997), thường trú tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là tài xế điều khiển phương tiện.



Qua đấu tranh nhanh, tài xế Trọng khai nhận được người phụ nữ này thuê chở đi theo yêu cầu. Xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là đối tượng truy nã bỏ trốn.



Sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản, bàn giao phương tiện và đối tượng cho Công an huyện Krông Ana để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.



https://laodong.vn/phap-luat/canh-sat-giao-thong-dak-lak-bat-doi-tuong-truy-na-tren-duong-bo-tron-1033657.ldo

Theo Bảo Lâm (LĐO)