Bắt tạm giam 10 đối tượng ở Bình Phước và Đắk Nông về hành vi đánh bạc

Công an H.Tuy Đức (Đắk Nông) vừa bắt tạm giam nhiều đối tượng và thu giữ gần 150 triệu đồng liên quan hành vi đánh bạc.





Chiều 8.4, Công an H.Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.





Một số đối tượng trong vụ đánh bạc. Ảnh Công an cung cấp



Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Thị Thu Sương, Trần Văn Tiền (39 tuổi), Nguyễn Duy Thạch (36 tuổi), Triệu Quang Thọ (35 tuổi, cùng trú tại H.Tuy Đức); Nguyễn Hữu Quang (42 tuổi), trú tại H.Krông Nô (Đắk Nông); Triệu Tiến Sai (45 tuổi), Triệu Văn Bình (46 tuổi), Triệu Văn Kinh (30 tuổi), Đường Xuân Dũng (29 tuổi), Đặng Văn Cường (34 tuổi, cùng trú tại H.Bù Đăng, Bình Phước).



Trước đó, vào ngày 6.4, Công an H.Tuy Đức phối hợp với Công an xã Đắk R’tih bắt quả tang các đối tượng trên đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại bon Ja Lú, xã Đắk R’tih, H.Tuy Đức. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 147 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.



Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Đức đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có hành vi đánh bạc.

Theo Thanh Quân (TNO)