1 học sinh lớp 8 nghi để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử

Theo báo cáo của nhà trường, sau khi bị mẹ mắng vì chơi game, 1 học sinh lớp 8 đã để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử.





Sáng 8-4, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc học sinh lớp 8 để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử.



Theo báo cáo của Trường THCS Ngô Mây, chiều 6-4 nhà trường nhận được thông tin em B.Đ.K. (học sinh lớp 8A2) tử vong. Sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã đến gia đình chia buồn, động viên và báo cáo với Phòng GD-ĐT thị xã Buôn Hồ.



Cũng theo báo cáo, tìm hiểu của nhà trường với gia đình và cơ quan công an, sáng 6-4 lớp 8A2 không có thời khóa biểu học online, em K. có chơi điện tử và bị mẹ mắng. Sau đó, mẹ em ra vườn hái tiêu và khép cửa.



Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, không thấy em K. ra phụ thu hoạch tiêu, gia đình vào nhà và phát hiện em đã tự tử trong nhà bếp. Gia đình đã đưa em K. đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trước khi xảy ra vụ việc, em K. có để lại một bức thư cho gia đình trong đó cho biết áp lực cuộc sống gia đình làm em không thoải mái. Cơ quan Công an thị xã Buôn Hồ đã vào cuộc và đang xác minh.



Cũng theo Trường THCS Ngô Mây, học kỳ I năm học 2021-2022, qua quá trình học online được các thầy cô giáo đánh giá em K. có ý thức cao trong học tập và rèn luyện, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Xếp loại cuối kỳ I hạnh kiểm tốt, học lực khá.



Hoàn cảnh gia đình em K. cha đã mất, em K. đang ở với mẹ và chị gái. Tình hình kinh tế gia đình ổn định.



"Trong thư tuyệt mệnh, em K. có nói về những áp lực trong cuộc sống và gia đình. Phòng cũng đã chỉ đạo nhà trường thăm hỏi, cử người tiễn đưa em K. về nơi an nghỉ" - lãnh đạo Phòng GD-ĐT thị xã Buôn Hồ thông tin.



Theo C. Nguyên (NLĐO)