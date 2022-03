Tạm giữ 15 thanh niên bay lắc trong đêm khai trương quán karaoke

15 đối tượng, gồm 9 nam và 6 nữ đang bay lắc trong 1 phòng thuộc quán karaoke ở hẻm 1/12 Trần Phú, Phường 3, TP Đà Lạt thì bất ngờ bị Công an Phường 3, TP Đà Lạt kết hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt đột nhập bắt quả tang vào lúc 5 giờ sáng 13/3.



Hiện trường vụ bắt giữ bắt 15 nam nữ thanh niên bay lắc trong đêm khai trương quán karaoke



Kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an phát hiện trên bàn có một đĩa sứ màu trắng bên trên còn sót lại một ít tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tại chỗ, tất cả các đối tượng khai nhận chất tinh thể màu trắng đó là ma túy dạng ketamine mà các đối tượng sử dụng để bay lắc từ đêm 12/3 nhân dịp khai trương quán karaoke này đến sáng sớm hôm sau thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Các đối tượng cũng đều thừa nhận đã từng sử dụng ma túy.



Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng có tuổi đời từ 19 đến 39 và có hộ khầu thường chú chủ yếu ở TP Đà Lạt và huyện Lâm Hà, một số đối tượng khác có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên và tỉnh Tiền Giang.



Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ 1 cây mã tấu được giấu tại ngăn bàn thuộc quầy tiếp tân của quán karaoke này. Tất cả các đối tượng cùng tang vật có liên quan đang được Công an TP Đà Lạt tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.



