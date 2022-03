Nguyên chủ tịch phường bị tố hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ

Công an đang xác minh vụ việc 1 nhân viên y tế đã làm đơn tố giác 1 nguyên Chủ tịch UBND phường vì cho rằng đã gây rối, hành hung nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ.

Ngày 6-3, anh Phạm Bùi Anh Khoa, nhân viên Trạm y tế phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý nguyên Chủ tịch UBND phường Tự An về hành vi xúc phạm nhân phẩm, gây rối và hành hung nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc được anh Phạm Bùi Anh Khoa cho rằng mình bị xúc phạm. Ảnh cắt từ clip người dân quay lại

Theo anh Khoa, chiều 5-3, khi anh đang làm nhiệm vụ test Covid-19 tại Trạm y tế phường Tân An thì vị nguyên chủ tịch phường này đến hỏi về việc tiêm vắc-xin mũi 3. Lúc này, anh Khoa giới thiệu ông qua trường học gần đấy đang tổ chức tiêm vắc-xin loại AstraZeneca. Nghe vậy, vị nguyên chủ tịch phường hỏi đợt này có tiêm vắc-xin Pfizer không và được anh Khoa trả lời không có.

Cũng theo anh Khoa, khi ông này đưa tờ giấy tiêm vắc-xin ghi ông này tiêm mũi 1 AstraZenece và mũi 2 tiêm Pfizer nên anh Khoa giải thích, nếu mũi 2 tiêm Pfizer thì sẽ không tiêm mũi 3 loại AstraZenece được.

"Ông không chịu nghe lời giải thích của tôi nên tôi liền nói "bác không tin mời bác gọi Bộ Y tế để hỏi". Tôi vừa dứt lời, ông giật kính chắn giọt bắn của tôi ném xuống đất. Tiếp đó, ông ấy lấy điện thoại của tôi đặt trên bàn đập xuống bàn. Thấy vậy, tôi nói: Bác đập hư điện thoại thì đền điện thoại cháu đi. Lập tức, ông ấy lấy điện thoại của tôi đập thêm vào mặt tôi làm tôi bị choáng váng, còn điện thoại thì bị hỏng", anh Khoa kể lại.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, vị nguyên chủ tịch phường này cho rằng ông hỏi nếu tiêm mũi 3 vắc-xin loại này (AstraZeneca - PV) có được không, nếu không được thì đến khi nào có đợt vắc-xin mới về và nếu tiêm quá thời hạn thì có sao không vì ông rất lo lắng. Tuy nhiên, ông nhận được câu trả lời hết sức khó chịu "ông lên Bộ Y tế mà hỏi" nên ông cầm điện thoại của mình để dằn xuống bàn. Lấy tay gạt tấm kính chắn để hỏi vì sao lại trả lời với một người già như thế.

"Tôi không hành hung anh Khoa và cũng không làm hư điện thoại của anh ấy. Đây là sự việc đáng tiếc, bùng phát và khiến tôi bức xúc đập điện thoại của tôi xuống. Lỗi nóng giận này tôi xử lý chưa đúng vì không thể kìm được trong thời điểm đó" - vị nguyên chủ tịch phường nói.

Ông Nguyễn Xuân Nở, Chủ tịch UBND phường Tự An, cho biết ngay sau sự việc xảy ra, anh Khoa đã báo cho công an phường và đã mời 2 bên lên để làm việc và hiện công an đang phối hợp xử lý.