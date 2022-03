Kon Tum: 2 vợ chồng bị sét đánh tử vong khi đi làm rẫy

Sau cơn mưa, không thấy vợ chồng A Lốt đi làm về nên dân làng tổ chức đi tìm. Đến đêm cùng ngày, người dân phát hiện thi thể vợ chồng A Lốt có dấu hiệu bị sét đánh.

Ngày 21.3, ông Nguyễn Văn Bền, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum) xác nhận, trên địa bàn xã có hai vợ chồng bị sét đánh tử vong khi đang đi làm trên rẫy.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20.3, trên địa bàn xã Đăk Sao có mưa to, kèm theo giông sét kéo dài. Đến tối cùng ngày, người dân thôn Kạch Lớn phát hiện vợ chồng anh A Lốt (37 tuổi) và chị Y Then (42 tuổi, cùng trú tại thôn Kạch Lớn 2, xã Đăk Sao) đi làm rẫy không về nên đã tổ chức đi tìm.

Đến 21 giờ cùng ngày, người nhà phát hiện thi thể 2 vợ chồng anh A Lốt tại rẫy của gia đình, trên người có dấu hiệu bị sét đánh. Người nhà đã đưa các nạn nhân về nhà để tổ chức mai táng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Bền cho biết, vào mùa mưa trên địa bàn xã thường xảy ra mưa to, kèm theo giông sét nên xã đã tuyên truyền, cảnh báo người dân không được qua sông suối khi có mưa to, gió lớn và không được ngủ ở rẫy tránh nguy cơ sạt lở nguy hiểm. Đồng thời, cảnh báo người dân khi có mưa giông cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.