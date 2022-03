Dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen xây dựng nhiều công trình không phép

Dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen (H.Đạ Huoai, Lâm Đồng) đã xây dựng hàng loạt công trình chưa có giấy phép xây dựng, trong đó có cả trên đất thuộc chủ quyền của người khác.

Dự án đầu tư của Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) lần đầu ngày 29.7.2011 với diện tích hơn 428 ha (tổng vốn đầu tư hơn 179 tỉ đồng) thực hiện tại xã Đạ M’ri (nay sáp nhập là TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai) với thời hạn 50 năm. Ngày 22.5.2015, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp GCNĐT điều chỉnh (lần 3) dự án trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh B’Nom Lu Mu - Hoa Sen (nay là dự án Khu du lịch (KDL) tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen) với tổng diện tích hơn 576 ha, tổng vốn đầu tư trên 589 tỉ đồng. Theo GCNĐT này, hết tháng 12.2019, toàn bộ dự án sẽ đi vào hoạt động kinh doanh.



Ba công trình (dấu x) xây dựng trên đất thuộc chủ quyền của người khác. Ảnh: A.T

Theo hồ sơ PV thu thập được, UBND H.Đạ Huoai vừa có báo cáo đến UBND tỉnh và Sở Xây dựng Lâm Đồng về tình hình triển khai thực hiện dự án KDL tâm linh này với hàng loạt công trình đã xây dựng chưa có giấy phép xây dựng (GPXD).

Cụ thể, tại khu vực 1 có tổng cộng 25 công trình (67 hạng mục) với tổng diện tích 22.830 m2 với kết cấu chủ yếu là khung cột gỗ và khung cột sắt tiền chế, tường xây gạch, nền lát gạch men, mái lợp ngói. Trong số này chỉ có 3 công trình nhà kho số 1, 2 và đền thờ chính đã được cấp phép xây dựng với tổng diện tích 5.934 m2, phù hợp quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt; còn lại 22 công trình (64 hạng mục) chưa có GPXD với diện tích 16.896 m2.

Trong khi đó, tại khu vực 2 có 11 công trình (41 hạng mục) xây dựng chưa có GPXD với diện tích 14.888 m2, quy mô công trình cũng chủ yếu là khung cột gỗ và khung cột sắt tiền chế, tường xây gạch, nền lát gạch men, mái lợp ngói.

Theo UBND H.Đạ Huoai, khu vực 1 chưa lập quy hoạch chi tiết 1/500; khu vực 2 chưa lập quy hoạch 1/2.000, chưa lập quy hoạch chi tiết 1/500. Tính đến ngày 15.3, khu vực 1 dự án đã chậm tiến độ hơn 50 tháng so với GCNĐT, cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 12.6.2017 và chậm trên 26 tháng so với thời hạn giãn tiến độ đến tháng 12.2019. Trong khi đó, khu vực 2 dự án chậm tiến độ trên 26 tháng so với GCNĐT cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 12.6.2017.



Toàn cảnh dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen

Không chỉ vậy, trong số các công trình chưa có GPXD ở dự án này, còn có 3 công trình xây dựng (tại 3 vị trí với tổng diện tích 682 m2) trên đất thuộc chủ quyền của người khác - tại thửa đất số 200, tờ bản đồ số 12, bộ bản đồ địa chính TT.Đạ M’ri đã được Sở TN-MT Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Tương.

UBND H.Đạ Huoai thừa nhận nguyên nhân xảy ra các sai phạm do công tác kiểm tra chưa được duy trì thường xuyên; công tác phối hợp giữa địa phương và các ngành của tỉnh giải quyết, xử lý các vướng mắc chưa kịp thời và triệt để. Tuy nhiên, UBND H.Đạ Huoai cũng lý giải: các công trình xây dựng tại khu vực 1 và 2 nói trên chủ yếu được khởi công xây dựng trước tháng 3.2020 (trừ các công trình xây dựng trên đất tranh chấp với bà Tương) thuộc địa giới hành chính xã Đạ M’ri (nay sáp nhập là TT.Đạ M’ri) là khu vực nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng đô thị (theo Văn bản số 4759/BXD-HĐQH ngày 1.10.2020 của Bộ Xây dựng thì các công trình của dự án là đối tượng được miễn GPXD).

Trước tình hình trên, UBND H.Đạ Huoai đã báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng các hoạt động trên dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen do Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen làm chủ đầu tư để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan theo đúng quy định.

Ngày 27.3, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, ông Ngô Văn Ninh, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương liên quan, tiến hành kiểm tra toàn bộ các vấn đề liên quan dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen để báo cáo UBND tỉnh. Cũng theo ông Ninh, hiện UBND tỉnh đang chờ kết quả báo cáo của các cơ quan chức năng, quan điểm của tỉnh sẽ xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có), kể cả trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).