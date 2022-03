Đắk Lắk cách chức hai cán bộ phường sai phạm trong quản lý đất đai

Chủ tịch UBND phường Thành Nhất Lê Thị Loan và Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Tiến Thành bị cách chức do có sai phạm trong công tác quản lý đất đai.



Đắk Lắk: Đề nghị cách chức hai lãnh đạo phường vi phạm trong quản lý đất đai





Ngày 29/3, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho hay Ủy ban đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với hai cán bộ phường Thành Nhất do có sai phạm trong công tác quản lý đất đai.



Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất đối với bà Lê Thị Loan kể từ ngày 1/4/2022 do thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo quản lý sử dụng đất đai; thiếu kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng dẫn đến không kịp thời phát hiện và xử lý về lĩnh vực đất đai để xảy ra nhiều trường hợp người dân xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp, tự ý mở đường, phân lô chia tách thành nhiều thửa đất nhỏ, lẻ dẫn đến hình thành nhiều khu dân cư trên đất nông nghiệp.



Liên quan đến những vi phạm trong quản lý đất đai ở phường Thành Nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đối với ông Vũ Tiến Thành kể từ ngày 1/4/2022 do không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến quản lý đất đai.



Bà Lê Thị Loan và ông Vũ Tiến Thành có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và tài sản liên quan (nếu có) cho Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất trước ngày 1/4/2022.



Theo Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)