Công an thành phố Kon Tum: Tạm giữ hình sự các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Chiều 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Kon Tum ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Đ.D và Nguyễn M.P về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.



Các đối tượng. Ảnh: Cẩm Vân



Trước đó, vào 1h sáng ngày 23/3, trong quá trình kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, khi kiểm tra phòng số 203, khách sạn Hào Hoa (tổ 5, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum), lực lượng Công an phát hiện các đối tượng: Ngô Đ.D, Nguyễn M.P (cùng trú phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum), Đinh. T.N.T (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) và Đinh.T.T.H (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) đang sử dụng trái phép chất ma túy.



Tại đây, D và P khai nhận đây là ma túy do hai đối tượng mua với giá 3 triệu đồng để cùng nhau sử dụng. Lực lượng Công an đã lập biên bản tạm giữ hình sự các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và lập biên bản niêm phong tang vật theo quy định.

Theo HOÀI TIẾN (baokontum)