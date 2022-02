"Năng lượng" mới cho du lịch Đắk Lắk

Thực hiện thông điệp sống và làm việc trong trạng thái bình thường mới, ngành du lịch đã từng bước phục hồi và phát triển trở lại. Ngành du lịch Đắk Lắk đã dần lấy lại “năng lượng” mới nhằm bắt nhịp và tăng tốc cùng nhiều tỉnh thành khác trong bối cảnh dịch COVID-19 đang được kiểm soát và khống chế.





Những tín hiệu lạc quan



Ông Nguyễn Sơn Hưng, Trưởng Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT-DL) cho hay: Từ cuối tháng 11/2021 đến hết tháng 1/2022, Đắk Lắk đón khoảng 40.000 lượt khách (gần bằng 1/4 lượng khách trong cả năm 2021); đến những ngày đầu tháng 2/2022, trùng với dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng khách đến Đắk Lắk tăng mạnh. Cụ thể, trong 8 ngày Tết, tính từ ngày 1/2 đến ngày 8/2 có gần 144.000 lượt khách đến Đắk Lắk tham quan, vui chơi và trải nghiệm tại hầu hết 21 khu/điểm du lịch, tăng hơn 52% so với cùng kỳ, doanh thu toàn ngành ước đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với dịp Tết năm trước.



Biểu diễn cồng chiêng ở Khu du lịch Kô Tam, TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: Nguyễn Gia



Đặc biệt, tại những khu/điểm du lịch văn hóa - sinh thái như Kô Tam, Suối Ong, Đồi Trầm, Bảo tàng Đắk Lắk, Bảo tàng Thế giới cà phê (TP. Buôn Ma Thuột), Trung tâm Du lịch Bản Đôn, Ánh Dương, Thanh Hà, Troh Bư (huyện Buôn Đôn) và cụm Thác Dray Nur - Gia Long (huyện Krông Ana), Trung tâm Du lịch huyện Lắk… đã thu hút số lượt khách đến đây nhiều gấp 3 - 4 lần so với dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch Cộng đồng Kô Tam, lượng khách tăng vọt như vậy là nhờ thông điệp bình thường mới của Chính phủ đưa ra kịp thời, phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của dân chúng, giúp họ đón nhận và giải tỏa sự dồn nén tâm lý cảnh giác, thậm chí sợ hãi do dịch bệnh hoành hành trong hai năm qua. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Lắk được các doanh nghiệp thường xuyên nỗ lực thực hiện với nhiều cách thức linh hoạt, năng động nhằm tìm kiếm thị trường du khách, nhất là khách nội địa quay trở lại khi đại dịch COVID -19 được kiểm soát.



Chị Vũ Thị Thanh Nhàn, du khách đến từ tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, gia đình chị lựa chọn TP. Buôn Ma Thuột làm địa điểm du xuân. Gia đình đã rất thích thú khi tham quan các điểm du lịch mang sắc thái riêng biệt của phố núi này như: buôn Akô Dhông, Khu du lịch cộng đồng Kô Tam… để thưởng thức, tìm hiểu các sản phẩm du lịch đậm chất Tây Nguyên, phong tục tập quán, văn hóa cồng chiêng, nhà dài, ẩm thực, đặc sản của người Êđê, M’nông… Đây đều là những trải nghiệm thú vị, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đặc biệt, tại TP. Buôn Ma Thuột cũng có nhiều tuyến phố vẽ tranh bích họa phản ánh về văn hóa, con người Tây Nguyên từ truyền thống đến hiện đại cũng tạo thêm điểm nhấn mới lạ cho du khách, góp phần quảng bá hình ảnh một Buôn Ma Thuột giàu bản sắc…



Cùng gia đình tham quan khu trưng bày “Một thời để nhớ” tại Bảo tàng tỉnh, anh Nguyễn Tiến Minh (phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) chia sẻ: Hiện tại tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định nên gia đình cũng yên tâm khi đến các điểm vui chơi, du lịch trong tỉnh; trong đó không gian rộng rãi, thoáng đãng của bảo tàng là một điểm đến lý tưởng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa, lịch sử, vui chơi và cảm nhận phong vị Tết cổ truyền của dân tộc qua các hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng…



Khách tham quan thưởng thức cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê. Ảnh: Ánh Ngọc



Thay đổi để thích ứng



“Để xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, Sở đang phối hợp với các địa phương, đơn vị khảo sát, xây dựng những sản phẩm du lịch mới và làm mới sản phẩm du lịch như: chèo thuyền Kayak vượt thác ghềnh trên sông Sêrêpốk; leo núi, cắm trại trong Vườn Quốc gia Yok Đôn; hỗ trợ đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng cho các buôn đồng bào dân tộc Êđê, M’nông…”. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Thụy Phương Hiếu

Để đáp ứng nhu cầu và đảm bảo an toàn cho du khách, các cơ sở kinh doanh chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và có những thay đổi nhất định nhằm thích ứng, phục hồi ngành du lịch trong tình hình mới.



Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch Cộng đồng Kô Tam Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết, sau thời gian dài phải đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19 thì trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, Khu du lịch cộng đồng Kô Tam mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách tham quan. Cao điểm trong các ngày mùng 2, 3, 4 Tết, trung bình mỗi ngày đón khoảng 8.000 lượt khách. Mặc dù tiếp nhận lượng khách khá đông nhưng công tác phòng, chống dịch COVID-19 luôn được đặt lên hàng đầu. Việc vệ sinh, sát khuẩn được thực hiện thường xuyên, yêu cầu du khách đảm bảo nguyên tắc 5K cũng được quán triệt tại khu du lịch. Điều này không chỉ phục vụ du khách trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán mà còn là sự thích ứng của ngành du lịch trong tình hình mới nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển du lịch an toàn, hiệu quả.



Có thể nói, sau thời gian “ngủ đông” do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu đi du lịch của người dân đang tăng cao. Đây cũng là cơ hội ngành du lịch tích cực khai thác nhu cầu, tận dụng lợi thế sẵn có để thúc đẩy phục hồi và phát triển.



Nhận định về cơ hội này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho rằng: Sau thời gian trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến lúc “mở cửa” trở lại cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, cơ sở kinh doanh du lịch đổi mới phương thức hoạt động bền vững, củng cố tổ chức, tăng cường liên kết, hợp tác, đổi mới sản phẩm, cải thiện chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển du lịch thông minh…



Con số gần 144.000 lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2022 là sự khởi sắc và tín hiệu mừng đối ngành du lịch Đắk Lắk, đặc biệt sẽ tạo đà phục hồi và kỳ vọng tăng trưởng thời gian tới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất cũng như đưa ra các chương trình ưu đãi để kích cầu du lịch, nhằm từng bước phục hồi ngành du lịch ngay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát…



Chất lượng vẫn là mục tiêu hàng đầu



Theo ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, doanh thu cũng như số lượt khách tăng mạnh trong hơn một tháng đầu năm 2022, nhất là trong dịp Tết cổ truyền vừa qua là nhờ những tác động tích cực nói trên. Song, vấn đề quan trọng nhất vẫn là không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch tại những khu/điểm du lịch cũng như các hãng lữ hành trên địa bàn tỉnh, đi cùng với đó là giải pháp bảo đảm an toàn, thân thiện với du khách nhằm tiếp tục thu hút khách du lịch đến Đắk Lắk ngày càng nhiều hơn. Đến nay đã có 26 doanh nghiệp trên địa bàn Đắk Lắk tham gia kích cầu du lịch với nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt như giảm giá (lưu trú, dịch vụ, vận chuyển, mua sắm) từ 25 – 50% cho du khách khi đến đây; cam kết thực hiện nghiêm những tiêu chí du lịch an toàn cho du khách do Hiệp hội Du lịch Việt Nam ban hành từ đầu năm 2021.



Người dân du xuân, chụp ảnh lưu niệm tại khu vực đường hoa TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: L.Anh



Ở góc nhìn này, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đều có nhận thức đầy đủ, đúng đắn theo tinh thần của Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk cũng như cơ quan quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyên Huy Bát, Giám đốc Khu Du lịch sinh thái Suối Ong (TP. Buôn Ma Thuột) và ông Nguyễn Văn Mừng, phụ trách quản lý Khu du lịch Troh Bư (huyện Buôn Đôn) đồng quan điểm rằng việc giảm giá chỉ là giải pháp tạm thời; về lâu dài để kéo du khách trở lại vẫn là vấn đề nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Trong thời gian đóng cửa do dịch bệnh bùng phát, những khu du lịch này đã tranh thủ xây dựng và hoàn thiện sản phẩm trải nghiệm với vườn rừng, nền nông nghiệp sạch (cà phê, hoa trái, rau xanh các loại) cũng như văn hóa cồng chiêng, ẩm thực… nhằm gia tăng cảm xúc cho du khách. Nhờ vậy trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, du khách đến đây cũng như nhiều điểm du lịch khác trên địa bàn Đắk Lắk đều tỏ ra hài lòng và hứa hẹn trở lại trong thời gian tới.



Ông Nguyễn Trụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Du lịch văn hóa - sinh thái Thanh Hà (Buôn Đôn) nhận định, song song với việc giảm giá, nâng cao và hoàn thiện sản phẩm du lịch tại chỗ, cần phải chủ động tìm kiếm, kết nối với các thị trường du lịch được đánh giá là an toàn trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và một số tỉnh thành Nam Trung Bộ đã được ký kết hợp tác, phát triển trước đây để không ngừng gia tăng chuỗi giá trị kinh tế cho ngành “công nghiệp không khói” của địa phương, từng bước tiến tới kích cầu thị trường quốc tế. Với sự hưởng ứng tích cực này, cùng bước đi phù hợp ấy, hy vọng sẽ tạo ra “làn sóng” du lịch mạnh mẽ cho Đắk Lắk thời “hậu COVID-19”.

Theo Đình Đối - Lan Anh (baodaklak)