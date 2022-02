Lâm Đồng thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và một số người liên quan để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá bộ kit xét nghiệm COVID-19. Liên quan tới vụ án này, một số bị can khai nhận với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã chi “hoa hồng” cho các đơn vị mua kit của công ty này từ 500 triệu tới hơn 100 tỉ đồng.