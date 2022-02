Lâm Đồng nói gì việc cháy phòng, du khách dựng lều qua đêm ở hồ Xuân Hương?

Ngành du lịch thừa nhận có tình trạng du khách cắm trại qua đêm ở bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt do không kịp đặt phòng trong những ngày cao điểm.

Vì cháy phòng nhà nghỉ nên nhiều người lựa chọn ngủ qua đêm dọc bờ hồ Xuân Hương. Ảnh: CC

Ngày 8.2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo về tình hình quản lý và tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 31.1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp) đến hết ngày 6.2 (nhằm ngày 6 tháng Giêng), tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt 300.000 lượt, tăng 566,7 % so với Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Trong đó, khách lưu trú ước đạt 120.000 lượt (tăng 128,9 % so với Tết Nguyên đán Tân Sửu), khách quốc tế ước đạt 1.900 lượt (tăng 3,1 % so với Tết Nguyên đán Tân Sửu). Riêng thành phố Đà Lạt, tổng lượt khách qua lưu trú ước đạt 105.000 lượt (tăng 129,3 % so với Tết Nguyên đán Tân Sửu, tăng 23,7% so với Tết Nguyên đán Canh Tý).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, nhìn chung giá cả các dịch vụ du lịch trong dịp Tết Nguyên đán tăng từ 30 - 40% so với ngày thường.

Trong mấy ngày Tết, có xuất hiện trường hợp du khách cắm trại ngoài bờ hồ Xuân Hương và một số khu vực công cộng trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Rất đông du khách lựa chọn hình thức ngủ qua đêm dọc bờ hồ Xuân Hương vì không tìm được phòng nghỉ. Ảnh: CC

Nguyên nhân là do một số du khách không đặt phòng trước khi đến Đà Lạt – Lâm Đồng nên không tìm được phòng vào thời gian cao điểm và một số du khách muốn trải nghiệm hoạt động camping (cắm trại ngoài trời).

Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời phối hợp với UBND TP.Đà Lạt chấn chỉnh, giải quyết và nhiều nhà dân trên địa bàn thành phố đã chủ động tự dọn dẹp căn nhà riêng, chuẩn bị chăn ga, đệm với mục đích hỗ trợ những gia đình không tìm được phòng nghỉ.

Trước đó, Báo Lao Động đã phản ánh trong mấy ngày Tết, Đà Lạt rơi vào tình cảnh quá tải, biển người chen chúc để được di chuyển đến các điểm tham qua.

Đà Lạt mấy ngày Tết luôn trong tình trạng đông đúc. Ảnh: CC

Có thời điểm tại khu vực nổi tiếng như Chợ đêm Đà Lạt, vườn hoa thành phố, hồ Tuyền Lâm, hàng ngàn con người, phương tiện giao thông chen lấn, lộn xộn. Cũng vì khách sạn, nhà nghỉ đã cháy phòng nên nhiều du khách đành lựa chọn phương án dựng lều, cắm trại qua đêm dọc bờ hồ Xuân Hương.