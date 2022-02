Kon Tum tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 27/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có công văn số 528/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.



Lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, để giữ vững, củng cố và phát huy thành quả phòng, chống dịch đã đạt được và tiếp tục mở cửa, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, chính quyền các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm các mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã được Đảng, Nhà nước đề ra.

Các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine; tiếp cận nhanh các biện pháp điều trị, thuốc điều trị; đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc, có hiệu quả các quy định phòng, chống dịch của người dân; kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng trong phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng thực hiện nghiêm các biện pháp y tế, hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, mở cửa trường học, đi lại của người dân; đảm bảo khoa học, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong do COVID-19; đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên (mục tiêu hoàn thành trong quý I năm 2022); tiêm mũi thứ 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi (hoàn thành trong tháng 2 năm 2022) và chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine.

Sở Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe và tiến hành xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm; chủ động huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong trường học; xây dựng bổ sung các chính sách, chế độ và các hình thức động viên, khen thưởng đối với đội ngũ nhân viên y tế và mạng lưới tham gia tư vấn, điều trị, chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế dự phòng, các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai mạnh mẽ, toàn diện “Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ” với các biện pháp truyền thông, tư vấn về phòng, chống COVID-19; tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; xét nghiệm tầm soát phát hiện người mắc COVID-19; chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ; bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ khi người sống chung, người cùng gia đình bị mắc COVID-19; hỗ trợ chăm sóc thể chất và tâm lý xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tiếp tục căn cứ vào việc đánh giá cấp độ dịch của địa phương nhằm sớm đưa học sinh trở lại trường để tổ chức dạy, học trực tiếp; chủ động các biện pháp xử lý khi có trường hợp F0, F1 trong trường học một cách phù hợp, tránh xử lý cực đoan; bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, tạo sự yên tâm, đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh các cấp đến trường an toàn. Sở cũng chỉ đạo mỗi cơ sở giáo dục xây dưng phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 khi xuất hiện F1, F0 trong trường học và tổ chức diễn tập để đảm bảo đáp ứng với tình huống dịch bệnh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện, tỉnh Kon Tum đã ghi nhận hơn 6.600 ca mắc COVID-19. Ngành Y tế yêu cầu người dân thưc̣ hiêṇ nghiêm túc yêu cầu “5K và vaccine” trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng và thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19.