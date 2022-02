Khoảng 300.000 lượt du khách đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng dịp Tết Nhâm Dần

Dịp Tết Nhâm Dần, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt trên 300.000 lượt, riêng TP.Đà Lạt đón trên 120.000 lượt khách lưu trú.

Chiều 6.2, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 31.1 đến 6.2 (29 tết đến hết ngày 6.2, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt trên 300.000 lượt, riêng Đà Lạt ước đạt 120.000 lượt khách lưu trú.



Du khách ùn ùn kéo lên Đà Lạt dịp Tết Nhâm Dần. Ảnh: Lâm Viên

Cũng theo ông Vân, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt trên 300.000 lượt, tăng 566,7% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu (do ảnh hưởng dịch Covid-19), và tăng 15,4% so với Tết Nguyên đán Canh Tý.

Trong đó, khách lưu trú ước đạt 120.000 lượt (tăng 128,9 % so với Tết Nguyên đán Tân Sửu), riêng TP.Đà Lạt, tổng lượt khách qua đăng ký lưu trú ước đạt 105.000 lượt (tăng 129,3 % so với Tết Nguyên đán Tân Sửu, tăng 23,7% so với Tết Nguyên đán Canh Tý), chưa kể lượng khách về ở nhà dân không đăng ký lưu trú qua hệ thống quản lý. Với khách quốc tế, ước đạt 1.900 lượt (tăng 3,1% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu, giảm 83,5% so với Tết Nguyên đán Canh Tý).



Khu vực chợ đêm Đà Lạt không có chỗ chen chân dịp Tết Nhâm Dần. Ảnh: Lâm Viên

Nhiều nhà trọ, nhà dân trên địa bàn TP.Đà Lạt mở cửa đón khách nhưng không đăng ký lưu trú qua hệ thống quản lý chung của cơ quan chức năng. Lượng khách tập trung đông nhất từ chiều ngày 2.2 đến ngày 6.2, thời điểm này các cơ sở lưu trú du lịch đều đạt công suất trên 95%.



Nhiều du khách dựng lều ngủ bên hồ Xuân Hương. Ảnh: Lâm Viên

Trong những ngày cao điểm, xuất hiện trường hợp du khách cắm trại bên bờ hồ Xuân Hương và một số khu vực công cộng trên địa bàn TP.Đà Lạt. Nguyên nhân do một số du khách không đặt trước nên khi đến Đà Lạt không tìm được phòng. Ngoài ra, một số du khách muốn trải nghiệm hoạt động camping (cắm trại ngoài trời).

Sở VH-TT-DL đã kịp thời phối hợp với UBND TP. Đà Lạt chấn chỉnh, giải quyết. Nhiều nhà dân trên địa bàn thành phố chủ động dọn dẹp nhà riêng, chuẩn bị chăn gối, nệm hỗ trợ lưu trú miễn phí cho những gia đình du khách không tìm được phòng nghỉ.



Nhiều gia đình ở Đà Lạt sắp xếp phòng đón du khách lưu trú miễn phí vì không tìm được phòng khách sạn. Ảnh: Lâm Viên

Giá cả các dịch vụ du lịch trong dịp Tết Nhâm Dần tăng từ 30 - 40% so với ngày thường, tình hình an ninh trật tự, chất lượng dịch vụ phục vụ du khách trong dịp Tết Nhâm Dần được đảm bảo.

Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết, hầu hết các cơ sở lưu trú chấp hành nghiêm túc việc đăng ký khách qua hệ thống phần mềm quản lý lưu trú (https://quanlyluutru.lamdong.gov.vn), thực hiện khai báo y tế đúng quy định; khuyến cáo khách lưu trú tự làm xét nghiệm test nhanh Covid-19 (hoặc hỗ trợ khách lưu trú làm xét nghiệm).

Khách du lịch Đà Lạt xếp hàng dài ở sân bay từ 5 giờ sáng, vé về TP.HCM ‘cháy’ đến hết kì nghỉ. Dự báo, trong những ngày tới, lượng khách đến tham quan và lưu trú tại TP.Đà Lạt tiếp tục tăng.