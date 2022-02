Đắk Nông xử phạt nhiều lò sấy cà phê gây ô nhiễm không khí

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính nhiều cơ sở chế biến nông sản (lò sấy cà phê) gây ô nhiễm không khí.

Các lò sấy cà phê ở Đắk Mil gây ô nhiễm khói bụi. Ảnh: Phan Tuấn

Sáng 10.2, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với các cơ sở chế biến nông sản gây ô nhiễm không khí.

Trong quá trình hoạt động lò sấy nông sản ông Lê Văn An, ở huyện Đắk Mil đã thực hiện hành vi gây ô nhiễm không khí. Cơ sở của ông An có hàm lượng chất gây ô nhiễm không khí, thông số bụi lơ lửng vượt 4,57 lần.

Do đó, ông Lê Văn An bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 65 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng. Ngoài ra, ông Lê Văn An phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm; chi trả kinh phí trưng cầu đo đạc và phân tích mẫu môi trường, với số tiền 6,8 triệu đồng cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông.

Tương tự hộ bà Đinh Thị Thảo, cũng ở huyện Đắk Mil đã có hiện hành vi gây ô nhiễm môi trường, thông số bụi lơ lửng vượt 3,084 lần. Bà Đinh Thị Thảo bị xử phạt hành chính với số tiền là 65 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng.

Ngoài ra, bà Đinh Thị Thảo phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm; chi trả kinh phí trưng cầu đo đạc và phân tích mẫu môi trường, với số tiền 4,8 triệu đồng.

Ngoài hai trường hợp trên còn có trường hợp ông Trác Nhơn Diệu, ở huyện Đắk Mil cũng đã gây ô nhiễm môi trường, thông số bụi lơ lửng vượt 1,94 lần. Ông Trác Nhơn Diệu bị xử phạt với mức phạt tương tự trường hợp của ông Lê Văn An.

Thời gian qua, tình trạng các lò sấy nông sản, đặc biệt là lò sấy cà phê đã gây ô nhiễm không khí nhiều khu vực tại H.Đắk Mil. Mặc dù người dân liên tục phản ánh và chính quyền địa phương nhiều lần xử lý nhưng thỉnh thoảng những cơ sở sấy nông sản vi phạm.