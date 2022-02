Đắk Nông: Tạm giữ 24 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Trong quá trình thi công san lấp mặt bằng trụ điện gió ở xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, một số người dân có nhà và rẫy xung quanh trụ ra ngăn cản, trong đó có nhóm do đối tượng Phạm Tuấn Kiên cầm đầu.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 25/2, Thượng tá Nguyễn Đức Thùy, Trưởng Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết Công an huyện vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông ngăn chặn kịp thời một vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện.

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/2, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông tiến hành thi công san lấp mặt bằng trụ điện gió (định danh trụ WT66, thuộc thôn Thuận Hòa, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song).

Trong quá trình thi công, một số người dân có nhà và rẫy xung quanh trụ WT66 ra ngăn cản, trong đó có nhóm do đối tượng Phạm Tuấn Kiên (trú tại thành phố Hà Nội) cầm đầu.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, nhóm của Kiên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm bảo vệ công trình điện gió do anh Trương Văn Sơn (30 tuổi, trú tại xã Nam Bình, Đắk Song, làm tổ trưởng tổ bảo vệ).

Kiên đã gọi điện cho một người ở Đắk Lắk (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để gọi người đến chỗ Kiên hỗ trợ.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, nhóm người từ Đắk Lắk (khoảng 70-80 người) đến huyện Đắk Song và đi cùng nhóm của Kiên trên 14 chiếc xe ôtô các loại.

Khi di chuyển đến khu vực ngã ba Thuận Hạnh, xã Nam Bình, Đắk Song, nhóm này gặp bảo vệ Trương Văn Sơn và Nguyễn Tuấn Anh (trú xã Thuận Hạnh, Đắk Song) nên dừng xe lại.

Nhóm của Kiên dùng dao phát, gậy sắt và gạch đá ven đường tấn công,làm anh Trương Văn Sơn bị thương phần mềm và anh Nguyễn Tuấn Anh bị thương ở đầu. Sau đó, nhóm của Kiên điều khiển xe về hướng tỉnh Đắk Lắk.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Đắk Song và các huyện liên quan nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an đã bắt giữ 24 đối tượng cùng 7 ôtô các loại.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đều thừa nhận hành vi gây rối an ninh trật tự.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.