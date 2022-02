Đắk Nông bắt đối tượng truy nã có nhiều tiền án, tiền sự

Công an huyện Krông Nô vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Trước đó, đối tượng này từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Thông tin từ Công an huyện Krông Nô cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Quốc (SN 2001), trú tại thôn Đắk Tâm, xã Đắk Drô đang bị truy nã hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.



Đối tượng Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quang Vũ

Trước đó, ngày 6.9.2021, Nguyễn Anh Quốc và Trương Đàm Duy Khánh (SN 1998) cùng trú tại thôn Đắk Tâm, xã Đắk Drô bị nhóm Đỗ Hoàng Anh, Trần Trọng Hiếu đánh trong lúc đang ngồi ăn nhậu với nhau tại địa phương.

Do bực tức nên Quốc và Khánh đã bàn cách trả thù. Đến 23h00 cùng ngày, khi nhóm Đỗ Hoàng Anh đi về nhà ở Nâm Nung qua khu vực thôn Đắk Tâm thì bị Quốc dùng xẻng đánh hỏng đầu chiếc xe của Ngô Đức Hải. Lúc này, Đỗ Hoàng Anh bị chém một nhát vào vùng sườn, bị tổn thương cơ thể 6%.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Nô đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Quốc về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.

Tuy nhiên, do đối tượng bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Nô đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Anh Quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Krông Nô xác định đối tượng Nguyễn Anh Quốc đang lẩn trốn tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Đến ngày 9.2.2022, Công an huyện Krông Nô đã phối hợp với Công an địa phương vận động được đối tượng Nguyễn Anh Quốc ra đầu thú.

Hiện Nguyễn Quốc Anh đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình và được di lý về Công an huyện Krông Nô để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, Nguyễn Anh Quốc từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản.