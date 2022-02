Buôn Ma Thuột hướng đến việc trở thành "Thành phố cà phê của thế giới"

Năm 2022, bên cạnh việc tập trung hoàn thành những mục tiêu trọng yếu đã đề ra, chính quyền TP.Buôn Ma Thuột sẽ tập trung thực hiện hiệu quả việc xây dựng Đề án phát triển thương hiệu đưa đô thị này trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”.

Vượt khó chống dịch, phục hồi kinh tế

Năm 2021, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tập trung nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và đẩy mạnh các giải pháp phục hồi kinh tế, đảm bảo đời sống của người dân.

Một góc trung tâm TP.Buôn Ma Thuột.

Thành phố cũng đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để tăng thu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn trật tự đô thị, giao thông, môi trường, quản lý đất đai. Thu ngân sách của địa phương vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ 1,39%; sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch và tăng so với năm 2020.

Thành phố cũng đã triển khai khởi công các dự án mở mới đảm bảo theo kế hoạch vốn được phân bổ. Công tác lập đồ án quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch phân khu và quy hoạch phân khu tại khu vực mới đang được triển khai lập nhiệm vụ và đồ án đảm bảo đúng tiến độ. Các khu đô thị, khu dân cư mới được hình thành theo kế hoạch, triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ,…

Khát vọng đưa thành phố phát triển hơn nữa

Ông Vũ Văn Hưng – Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột nhận định: “Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, trong năm 2022, với tinh thần chủ động, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, thành phố quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm TP.Buôn Ma Thuột nhìn từ trên cao.

Trong đó, địa phương khai thác có hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng lợi thế sẵn có, tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương và UBND tỉnh, cũng như vận động các doanh nghiệp, nhân dân tích cực tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để tạo động lực phát triển. Trong năm 2022, thành phố Buôn Ma Thuột đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 4.622 tỉ đồng”.

Ông Hưng tiếp tục nhấn mạnh: Trên cơ sở thế mạnh sẵn có, thành phố tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển nâng cao chuỗi giá trị cho các ngành công nghiệp tiềm năng, trọng điểm để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đặc biệt, thành phố đang xây dựng Đề án phát triển thương hiệu TP.Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”; triển khai Đề án phát triển nông nghiệp đô thị, sinh thái, nông nghiệp chất lượng cao… cũng như Chương trình về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số cho thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030...

Bên cạnh đó, TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục chú trọng công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, dịch vụ… Song song với đó, cơ quan chức năng thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng, an ninh ổn định và trật tự, an toàn xã hội.

TP.Buôn Ma Thuột đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.

TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phấn đấu trong năm 2022 sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu từng bước kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tập trung tập trung tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Đắk Lắk và lan tỏa hiệu ứng này trên phạm vi toàn vùng Tây Nguyên...