Bắt giam 2 đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy ở Lâm Đồng

Công an thành phố Bảo Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng tàng trữ trái phép 9 gói ma túy.



Đối tượng Bùi Kim Tân bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang tàng trữ chất ma túy. Ảnh: Hải Đường





Chiều 8.2, thông tin từ Công an thành phố Bảo Lộc cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Bùi Kim Tân (39 tuổi) và Trần Minh Đức (39 tuổi), đều trú tại thành phố Bảo Lộc để điều tra về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".



Trước đó, sau nhiều ngày tổ chức mật phục, theo dõi, vào lúc 14h ngày 7.2, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Bảo Lộc phối hợp với Công an phường Lộc Sơn kiểm tra đối tượng Bùi Kim Tân khi đang có mặt tại một nhà nghỉ trên đường Yết Kiêu.





Đối tượng Trần Minh Đức. Ảnh: Hải Đường



Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện, đối tượng Tân đang tàng trữ 9 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng. Đối tượng khai nhận, tất cả đều là chất ma túy đá do Tân mua lại của Trần Minh Đức.



Từ lời khai của Tân, lúc 15h45' phút cùng ngày, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố nhanh chóng kiểm tra nhà trọ của Trần Minh Đức đang thuê ở tại đường Tây Sơn, Phường 2, thành phố Bảo Lộc. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong nhà Đức đang thuê ở có 5 gói nilon chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá.





Ma túy cơ quan chức năng thu giữ được. Ảnh: Hải Đường





Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

