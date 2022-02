Bảo Lộc: Bắt quả tang 8 người đánh bạc, thu giữ gần 60 triệu đồng

Chiều 9/2, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Minh Cường, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đức Hùng, Trần Đại Nam, Hoàng Ngọc Quang, Vũ Xuân Trường, Đoàn Văn Giáp và Cao Ngọc Tú cùng ngụ tại TP Bảo Lộc để điều tra về tội “Đánh bạc” theo điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự.





Trước đó, vào 8/2, tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc đã nhanh chóng kiểm tra và bắt quả tang 8 người nói trên đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc “bầu – cua” ăn tiền tại một quá cà phê trên địa bàn phường Lộc Tiến. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ số tiền 58,6 triệu đồng. Trong đó, có 2,8 triệu đồng do các con bạc đang sử dụng trong 1 lần xóc bầu – cua. Đồng thời, cơ quan công an còn tạm giữ nhiều tang vật liên quan khác được các đối tượng sử dụng để đánh bạc.



Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.



Theo Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP Bảo Lộc, đánh bạc đang là tệ nạn gây mất an ninh trật tự khiến người dân bức xúc. Cùng với đó, tệ nạn đánh bạc còn làm sứt mẻ tình cảm gia đình và có nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác. Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là thời điểm nguy cơ cao phát sinh tệ nạn đánh bạc dưới nhiều hình thức, nên Công an thành phố đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, phường bám địa bàn tập trung đấu tranh, triệt phá. Ngoài những khu vực phức tạp mà các con bạc thường xuyên lui tới để sát phạt trong trung tâm thành phố, các trinh sát còn tập trung vào các khu vực xa khu dân cư để kịp thời phát hiện và triển khai các phương án nghiệp vụ bắt gọn các sòng bạc, trường gà… Công an TP Bảo Lộc mong muốn mỗi người dân nêu cao tinh thần phòng chống, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để góp phần cùng cơ quan chức năng đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Mọi thông tin của người dân cung cấp sẽ tuyệt đối được đảm bảo bí mật và Công an TP Bảo Lộc sẽ đề xuất tuyên dương, khen thưởng kịp thời theo quy định.

Theo HẢI ĐƯỜNG (LĐ online)