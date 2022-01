Xuân về trên biên cương Đắk Lắk

Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tăng cường tuần tra, mật phục, kiểm soát toàn tuyến biên giới nhằm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới vừa phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, những chiến sĩ “mang quân hàm xanh” sẵn sàng đón Tết trên biên cương Tổ quốc, đấu tranh với các loại tội phạm khu vực biên giới, bảo vệ bình yên cho nhân dân.





“Hương vị” Tết ở vùng biên

Đối với các chiến sĩ bộ đội biên phòng, đón Tết ở biên cương là điều vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng khi mang trên mình nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết. Dù tất bật với công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, các chiến sĩ biên phòng vẫn tranh thủ thời gian trang trí đơn vị mang đậm sắc Xuân và tổ chức các hoạt động đem lại “hương vị” rất riêng cho ngày Tết ở vùng biên.

Chốt Kiểm soát dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Ea Rvê ngày cận Tết trở nên rộn ràng và tất bật hơn khi mọi chiến sĩ đều tranh thủ thời gian để hoàn thành việc trang trí và gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết ngay trên vành đai biên giới.

Vừa đặt nồi bánh chưng lên bếp, Trung úy Y Quốc Hmok, phụ trách Tổ phòng, chống COVID-19 Đồn Biên phòng Ea Rvê, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, những ngày cuối năm, chiến sĩ trực chốt tranh thủ thời gian trang trí chốt với ảnh Bác Hồ, băng rôn, khẩu hiệu đón năm mới cùng đôi cành mai để mang không khí ngày Tết đến với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Đặc biệt, trong buổi chiều cuối năm đơn vị tạo điều kiện để chiến sĩ trực chốt tổ chức gói và nấu bánh chưng, cùng nhau đón Tết đầm ấm trên biên cương với đầy đủ “hương vị” của ngày Xuân.



Chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, Đồn biên phòng Ea Rvê tổ chức gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết trên biên giới.

Là lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, chiến sĩ Hà Văn Thỏa, Đồn Biên phòng Ea Rvê, không khỏi bồi hồi nhớ nhà nhưng cũng xác định tư tưởng vững vàng và sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. “Là chiến sĩ mới nên đây là lần đầu tiên ăn Tết xa gia đình, đối với người lính trước hết luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới nhằm phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, để mang lại không khí mùa Xuân và Tết cổ truyền đến với chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biên giới, đơn vị đã tổ chức các hoạt động như gói bánh chưng tặng nhân dân vùng biên và phục vụ chiến sĩ. Bản thân cũng cùng đồng đội trang trí đơn vị với rực rỡ cờ, hoa, chăm sóc mai vàng để kịp nở hoa đón Xuân sang, tạo không khí đầm ấp, vui tươi như đón Tết ở nhà. Đây sẽ là mùa Xuân đáng nhớ với những điều thú vị khi vừa được đón Tết trên biên cương của Tổ quốc vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới”, chiến sĩ Hà Văn Thỏa chia sẻ.



Chiến sĩ chốt kiểm soát dịch COVID-19, Đồn biên phòng Ea Rvê tổ chức nấu bánh chưng chuẩn bị đón Tết trên biên giới.

Trên tinh thần vui Xuân không quên nhiệm vụ, công tác bảo vệ an ninh biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán.

Giữ vững an ninh biên giới

Tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới dài hơn 71km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các đơn vị chú trọng công tác nắm và dự báo tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống trên biên giới; tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới; phối hợp với các lực lượng giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.



Chiến sĩ Đồn biên phòng Ea Rvê chăm sóc mai vàng để chuẩn bị đón Tết trên biên giới.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ea Rvê: Trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị tổ chức cho bộ đội đón Tết trước với các hoạt động như gói bánh chưng, trang trí đơn vị đậm sắc xuân, hái hoa dân chủ… Đồng thời, triển khai lực lượng tuần tra, mật phục, chốt chặn các địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới được giao quản lý để giữ vững an ninh biên giới, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, đơn vị cũng cử lực lượng cùng đón Tết với nhân dân trên các địa bàn dân cư để vừa đón Tết với dân vừa nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Thượng tá Nguyễn Doãn Hòa cho biết: Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai kế hoạch tổ chức sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trong đó triển khai đồng bộ các biện pháp biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, chống nhập cảnh trái phép, đấu tranh với các loại tội phạm khu vực biên giới. Bộ đội biên phòng cũng phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương triển khai tốt các phương án nhằm phục vụ nhân dân đón Tết bình yên và bước vào năm mới với niềm phấn khởi, vui tươi để lao động sản xuất, phát triển kinh tế ở khu vực biên giới.



Chiến sĩ tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19, Đồn biên phòng Ea Rvê trang trí đơn vị để chuẩn bị đón Tết trên biên giới.

Đón Tết trên vùng biên của Tổ quốc là điều rất thiêng liêng và tự hào của những người lính “mang quân hàm xanh”, bởi ở đó, người lính Cụ Hồ đang ngày đêm bám trụ từng đường biên, cột mốc để giữ vững an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

