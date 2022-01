Vụ Đắk Lắk sốt đất chưa từng thấy: Yêu cầu công an vào cuộc

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo lực lượng công an rà soát, xử lý nghiêm việc tung tin đồn, đẩy giá đất lên cao tạo sốt đất nhằm trục lợi bất hợp pháp, gây bất ổn cho thị trường.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra các dự án kinh doanh bất động sản chậm triển khai, để đất hoang hóa, năng lực thực hiện dự án yếu kém, không còn khả năng triển khai dự án. Từ đó, tham mưu, xử lý việc điều chỉnh tiến độ, điều chỉnh quy hoạch chi tiết hoặc chấm dứt hoạt động dự án. Thanh tra, kiểm tra hoạt kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản (môi giới, tư vấn, hoạt động sàn giao dịch bất động sản...) trên địa bàn tỉnh.

Khoảng 2 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sốt đất chưa từng thấy

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Công an tỉnh và UBND các huyện thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời phát hiện trường hợp có biểu hiện bất thường, vi phạm quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất xử lý theo thẩm quyền.

Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, không để xảy ra tình trạng trục lợi; đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường. Tăng cường theo dõi diễn biến giá đất đối với từng địa phương; quản lý giá bất động sản mua bán; kịp thời đề xuất xử lý những trường hợp giá đất tăng bất thường tại một số khu vực ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, đánh giá cụ thể các tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất vừa qua, nhất là các trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm ảnh hưởng đến thị trường; đề xuất các giải pháp để hạn chế các tác động tiêu cực (nếu có).

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với tổ chức môi giới, mua bán bất động sản, cá nhân sử dụng file số dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các huyện, thị xã, thành phố để tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá đất lên cao, tạo bong bóng bất động sản nhằm trục lợi bất hợp pháp, gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương và đời sống của người dân.

Người dân chen chân làm thủ tục mua bán đất đai

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trương phát triển kinh tế, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn, có kế hoạch chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản, xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, mua bán, buông lỏng quản lý… vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

Do quá tải, người dân tới Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Buôn Ma Thuột từ 4-5 giờ sáng để chờ làm thủ tục mua bán đất đai

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 2 tháng qua, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung, tình trạng mua bán đất diễn ra tấp nập, sốt đất chưa từng thấy. Trong tháng 1-2022, có những ngày Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Buôn Ma Thuột tiếp nhận tới 666 hồ sơ về mua bán đất đai, cao gấp nhiều lần so với trước.

Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện tượng sốt đất tại TP Buôn Ma Thuột thời gian gần đây là do "cò đất" thỏa thuận với nhau đẩy giá đất lên cao. Từ đó, các đối tượng "cò đất" lôi kéo người dân vào tham gia mua bán nên khuyến cáo người dân phải hết sức cảnh giác.