Truy tố 2 cán bộ nhận hối lộ để tiếp tay cho lâm tặc vào phá rừng

Ngày 9/1, VKSND huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố 40 bị can liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ea Sô.





Cụ thể, các bị can gồm Hoàng Công Ý (48 tuổi, Trạm trưởng trạm số 3, thuộc Khu BTTN Ea Sô), Vương Thế Cao (41 tuổi, Trạm phó trạm số 5, thuộc Khu BTTN Ea Sô) và Hoàng Công Nhật (35 tuổi, trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cùng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 BLHS.





Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Hoàng Công Ý (48 tuổi, Trạm trưởng trạm số 3, thuộc Khu BTTN Ea Sô). Ảnh: An Nhiên



Ngoài ra, 35 bị can bị truy tố về các tội "Đưa hối lộ", quy định tại Điều 364 BLHS và tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản", quy định tại Điều 232 BLHS. Riêng 2 bị can gồm: Nguyễn Xuân Ban và Huỳnh Ngọc Lòng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản", quy định tại Điều 232 BLHS.



Theo cáo trạng, tháng 9/2020, do dịch bệnh Covid-19 kéo dài và không có việc làm nên trong lúc ngồi uống nước tại buôn Zô (xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), Lê Mô Y Cum (tên thường gọi Ma Khanh, 38 tuổi, cùng trú như trên) và nhiều bị can khác ngồi tâm sự với nhau. Lúc này, Lê Mô Y Cum nói vào Khu BTTN Ea Sô cắt gỗ căm xe đưa về xẻ làm trụ đề ba cầu thang bán lấy tiền tiêu xài và nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người



Do trước đó Lê Mô Y Cum quen biết với Hoàng Công Ý, lúc này là Trạm trưởng trạm số 3, Khu BTTN Ea Sô và biết được Ý thường xuyên đi truy quét trong khu bảo tồn giáp ranh với huyên Sông Hinh (tỉnh Phú Yên). Sau đó, Lê Mô Y Cum gọi điện thoại cho Ý để trao đổi xin vào khai thác gỗ Căm xe ở tiểu khu 618, 622 Khu BTTN Ea Sô thì được Ý đồng ý.



Lê Mô Y Cum và Ý thống nhất rằng, mỗi người vào khai thác gỗ phải chung chi cho Ý 700.000 đồng/người. Ngoài ra, Ý còn dặn không được dùng cưa máy mà chỉ dùng cưa tay để tránh tạo ra tiếng cưa gỗ dễ bị cán bộ khu bảo tồn phát hiện, bắt giữ. Sau khi thỏa thuận, Ý còn hướng dẫn cho Lê Mô Y Cum đi theo đường cột mốc vào tiểu khu 618, 622 để người trong khu bảo tồn không phát hiện.



Bên cạnh đó, nhằm bảo vệ cho nhóm Lê Mô Y Cum vào khai thác gỗ được an toàn, Ý sẽ đi truy quét tại các tiểu khu giáp ranh với tiểu khu 618, 622. Sau đó, Ý gọi điện thoại cho Vương Thế Cao, Phó trạm số 5, Khu BTTN Ea Sô, được phận công giao quản lý tiểu khu 618, 622. Ý nói với Cao có nhóm Lê Mô Y Cum vào làm gỗ gần trạm 5 nhờ Cao báo thời gian tắt điện trước sân trạm 5 thì cho gỗ ra và thời gian cán bộ trạm 5 đi tuần tra báo lại với Ý.



Trụ sở BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: An Nhiên



Nghe vậy, Cao đồng ý. Lúc này, Ý chưa thỏa thuận về số tiền chung chi cho Cao mà phụ thuộc Lê Mô Y Cum đưa tiền, thì Ý mới quyết định chung chi cho Cao.



Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10 đến đầu tháng 11/2020, nhóm của Lê Mô Y Cum đi vào tiểu khu 618, 622 Khu BTTN Ea Sô khai thác gỗ căm xe 2 lần, với tổng khối lượng gỗ quy tròn hơn 25 m3, có tổng giá trị hơn 175 triệu đồng.



Để không bị bắt khi khai thác gỗ, mỗi người sau khi khai thác gỗ về bán sẽ trích lại 1,2 triệu đồng đưa cho Lê Mô Y Cum để "chung chi" cho cán bộ Khu BTTN Ea Sô thì tất cả đồng ý.



Sau đó, Hoàng Công Ý đã nhận từ Lê Mô Y Cum sau 2 chuyến làm gỗ tại tiểu khu 618, 622 là 35 triệu đồng thông qua Hoàng Công Nhật (em trai của Ý). Nhật là người đi nhận tiền dùm cho Ý, được Ý và Lê Mô Y Cum cho tổng số tiền là 9 triệu đồng.



Điều đáng nói, trong các lần đi nhận tiền, Nhật đều biết rõ đây là tiền mà Lê Mô Y Cum đưa "hối lộ" cho Ý để được vào Khu BTTN Ea Sô khai thác gỗ nhưng vẫn đồng ý đi nhận giúp. Sau khi nhận được tiền từ Lê Mô Y Cum, Ý đã đưa cho Cao tổng số tiền 4 triệu đồng.

