Lâm Đồng: Ông nông dân "liều" trồng thứ cà cà chua nghe tên là "muốn chạy", ai ngờ lại thu tiền tỷ

Giữa bạt ngàn cà phê, một nhà kính hiện đại, được đầu tư bài bản đang nuôi dưỡng những cây cà chua xanh tốt. Đầu tư hàng tỷ đồng để thay đổi cơ cấu cây trồng, một nông dân vùng sâu đã dám vượt qua giới hạn của bản thân, mang lại thu nhập cao bằng cây trồng cao cấp.





Vườn cà chua Runner chuẩn bị thu hoạch của gia đình anh Đỗ Minh Hải, (xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).



Đà Loan vốn là xã “chuyên canh” cà phê của huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng). Dân cư trong xã chủ yếu sống bằng cây cà phê, thời gian gần đây có một số nông hộ chuyển dần một phần diện tích sang làm nhà lưới trồng rau.



Và hộ anh Đỗ Minh Hải, thôn Đà Thành, xã Đà Loan là một trong những hộ tiên phong nhất. Nhà kính của anh không phải nhà lưới tạm như hầu hết bà con xung quanh mà anh đã đầu tư một dàn nhà lưới cao cấp, áp dụng các kỹ thuật canh tác hiện đại với số tiền không nhỏ.



Anh Đỗ Minh Hải cho biết: “Diện tích nhà kính gia đình mới xây dựng khoảng 4 sào, chi phí hơn 1 tỷ đồng với hệ thống tưới hiện đại. Ngay từ đầu, tất cả các phương tiện hỗ trợ như bộ châm phân tự động, bộ kiểm tra nhiệt độ, pH nước… đều được gia đình đầu tư lắp đặt đồng bộ, nên thuận lợi hơn rất nhiều trong việc canh tác cây trồng”.



Khu vực Đà Thành - nơi gia đình anh Đỗ Minh Hải cư trú vốn là đất trũng. Một vài năm, nước từ suối Đạ Quyn dâng lên là vườn lại ngập. Vì vậy, cây cà phê trồng đất này cũng èo uột, vàng lá, năng suất thấp do ngập nước.



Nhiều nông hộ đã cắt cây cà phê, chuyển qua một số cây trồng ngắn ngày như đậu, bắp. Anh Hải lại nghĩ, làm ăn phải tính đến chuyện lâu dài, có đầu tư mới có thu nhập tương xứng.



Vậy là anh tiến hành nâng đất, xây ta luy nâng cao hẳn khỏi mặt đất trũng, làm nhà kính hiện đại, đồng bộ hóa các phương tiện canh tác. Một dàn nhà kính hiện đại sẵn sàng cho cây trồng.



Vụ đầu tiên, gia đình anh Đỗ Minh Hải xuống giống cà chua Runner. Đây là giống cà chua cao sản thuộc dòng cà chua Beef, trái to vị ngọt, vỏ dày, cùi dày, tiện cho việc vận chuyển đi xa.



Trên diện tích 4 sào, gia đình xuống giống xấp xỉ 10.000 cây cà chua Runner, trồng hoàn toàn trên giá thể để đảm bảo canh tác đúng yêu cầu kỹ thuật.



Anh Hải chia sẻ: “Cà chua được trồng trong các túi giá thể, cách li hoàn toàn khỏi nền đất. Nước tưới nhỏ giọt được cắm thẳng vào từng gốc cà chua. Hệ thống tưới, châm phân hoàn toàn tự động, điều khiển qua app điện thoại...".



Theo anh Hải, tùy thuộc vào thời tiết, thời điểm sinh trưởng của cây trồng mà tưới cho phù hợp, nắng tưới nhiều, trời mưa tưới ít hơn do lượng nước trong không khí cao. Phân cũng vậy, phân được pha trong bể riêng, hẹn giờ qua điện thoại và tưới hoàn toàn tự động.



Anh Hải cũng cho biết, kỹ thuật viên của hãng phân bón, hãng giống cũng thường xuyên ghé qua vườn, tư vấn cho gia đình các kỹ thuật chăm sóc cây trồng phù hợp.



Dưới sự chăm sóc tận tâm, những cây cà chua Runner bắt đầu cho trái. Vào thời điểm tháng 11/2021, gia đình anh Hải đang cung cấp cà chua với giá xấp xỉ 30.000 đồng/kg.



Cà chua Runner trồng 65 ngày bắt đầu cho thu hoạch và thu liền trong 4-5 tháng, mỗi gốc có thể cho năng suất 8-10 kg. Và gia đình anh Đỗ Minh Hải đang đón quả ngọt đầu mùa từ sự đầu tư chính xác của mình.



Không chỉ có sự đầu tư của gia đình, anh Đỗ Minh Hải cũng nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước. Hệ thống châm phân hiện đại của gia đình anh được huyện Đức Trọng hỗ trợ một phần kinh phí.



Tuy sự hỗ trợ chỉ chiếm con số nhỏ trong tổng kinh phí đầu tư, nhưng cũng giúp gia đình ấm lòng giữa thời điểm đầu tư dồn dập.



Anh Lê Văn Hoàng Phi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đà Loan, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đánh giá, hộ anh Đỗ Minh Hải là nông hộ cực kỳ mạnh dạn trong đầu tư thay đổi cơ cấu cây trồng. Gia đình anh Hải đã xây dựng dàn nhà kính hiện đại nhất trong xã, với chi phí rất lớn.



Đồng thời, các thành viên trong gia đình chịu khó học hỏi, nắm bắt kỹ thuật canh tác hiện đại, áp dụng khoa học công nghệ. Gia đình đã có thu hoạch bước đầu, cho thấy sự đầu tư đúng đắn, sự học hỏi của người nông dân sẽ mang lại kinh tế khá giả ngay trên đất quê.

