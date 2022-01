Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng giết chủ rẫy càphê để cướp của

Biết ông Bùi Văn Thăng vừa nhận tiền bán càphê, Đặng Văn Luyến sang gặp ông Thăng để hỏi mượn, sau đó dùng xà beng đánh liên tiếp vào ông Thăng từ phía sau khiến nạn nhân tử vong.



Đối tượng Đặng Văn Luyến. Nguồn: Tuổi Trẻ

Ngày 18/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Luyến (sinh năm 1980, trú tại xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên.

Trước đó ngày 8/1, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, phát hiện ông Bùi Văn Thăng (sinh năm 1960, thường trú phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, ở và làm rẫy tại thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) đã tử vong trong bụi cây ven hồ Đắk Long Thượng phía sau nhà.

Xác định có dấu hiệu của một vụ án mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an huyện Bảo Lâm khẩn trương điều tra.

Kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường xác định đây là một vụ án mạng, mục đích giết người để cướp tài sản.

Từ các kết quả đó, cơ quan điều tra nhanh chóng khoanh vùng được nghi phạm gây án là Đặng Văn Luyến, hàng xóm gần chòi của nạn nhân. Đặng Văn Luyến được chủ một homestay ở Thành phố Hồ Chí Minh thuê trông coi, chăm sóc vườn tại xã Lộc Ngãi, gần khu vực xảy ra án mạng.

Trong quá trình điều tra cho thấy, Đặng Văn Luyến có mối quan hệ tình ái phức tạp, có dấu hiệu nghiện cờ bạc.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Đặng Văn Luyến lấy lời khai. Nghi can khai nhận có quen biết với ông Bùi Văn Thăng nhưng hai ngày qua không gặp, đồng thời khẳng định không hay biết gì về cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Đặng Văn Luyến để lộ ra những sơ hở, mâu thuẫn trong lời khai.

Cuối cùng, đối tượng buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại ông Bùi Văn Thăng để cướp tài sản.

Sáng 8/1, biết ông Thăng vừa nhận tiền bán càphê, Luyến sang gặp ông Thăng để hỏi mượn. Lợi dụng lúc ông Thăng không để ý, đối tượng đã dùng xà beng đánh liên tiếp vào ông Thăng từ phía sau khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sát hại nạn nhân, Đặng Văn Luyến kéo xác ông Thăng tới bờ hồ Đắk Long Thượng ném vào bụi cây.

Trở về hiện trường, đối tượng lấy cây xà beng là phương tiện gây án đem ném xuống hồ. Đặng Văn Luyến vào chòi của nạn nhân lục lọi, tìm kiếm lấy đi số tiền trong bóp và một điện thoại di động của ông Thăng. Số tiền cướp được, Đặng Văn Luyến đem mua xe máy và tiêu xài khi gặp bạn gái.