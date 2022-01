Kon Tum: Động đất 3,7 độ tại huyện Kon Plông, không gây thiệt hại

Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra 15 trận động đất có độ lớn từ 2,4 đến 3,7 - đều thuộc loại yếu và trung bình nên không gây rủi ro thiên tai.

Bản đồ chấn tâm động đất. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần-Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào lúc 3 giờ 52 phút 40 giây ngày 12/1 (giờ Hà Nội), một trận động đất mạnh 3,7 độ đã xảy ra tại tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (tọa độ 14,872 độ vĩ Bắc, 108.271 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km) nhưng không gây thiệt hại.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, trong năm 2021, khu vực này cũng xảy ra hàng chục trận động đất có độ lớn dưới 4,0. Từ tháng 6/2021, Viện Vật lý Địa cầu đã cử cán bộ đến khu vực này để thiết lập thêm một trạm quan trắc nhằm tìm hiểu rõ hơn và cảnh báo kịp thời các hiện tượng địa chất nguy hiểm xảy ra nếu có.

Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết khu vực tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Kon Plông nói riêng thuộc đới đứt gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5,0. Viện cũng thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân.

Để có kết luận chính xác, thời gian theo dõi hoạt động động đất phải đủ lớn, các cán bộ thuộc Viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu.

Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo người dân và chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng; các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh.

Đặc biệt, chính quyền và người dân tại khu vực bị ảnh hưởng cần thực hiện nghiêm theo các quy định tại Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phòng, chống động đất, sóng thần khi có động đất xảy ra.

Khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần, mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng phải chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn; Ủy ban nhân dân các cấp phải bằng mọi hình thức thông báo tin trên đến nhân dân trong khu vực; tổ chức hướng dẫn sơ tán dân và huy động các phương tiện trên địa bàn để giúp dân sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực.

Ngay sau khi xảy ra động đất, sóng thần, chính quyền các cấp phải huy động mọi nguồn lực tại chỗ theo quy định để cứu người bị nạn, cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích đồng thời tổng hợp thông tin và báo cáo khẩn cấp đến cấp có thẩm quyền để chỉ đạo các biện pháp cần thiết, hạn chế thiệt hại do các loại hình thiên tai này gây ra.