Kon Tum: Bắt 3 người đào hầm sâu khai thác vàng trái phép trong vườn cao su

Lực lượng chức năng bất ngờ tập kích vào vườn cao su, bắt giữ 3 người khai thác vàng trái phép.





Ngày 20.1, Công an H.Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ khai thác vàng trái phép diễn ra trên địa bàn.





Lực lượng chức năng phát hiện 3 người khai thác vàng trái phép tại vườn cao su. Ảnh: Đức Nhật



Theo đó khoảng 2 giờ 30 phút ngày 19.1, Công an H.Ngọc Hồi phối hợp với tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, tập kích điểm khai thác vàng trái phép tại vườn cao su thuộc thôn Tân Bình, xã Đăk Kan.



Lực lượng chức năng tạm giữ 3 người là ông C.T.H (55 tuổi), C.T.S (24 tuổi, cùng trú tại Gia Lai) và ông L.V.H (43 tuổi, trú tại Nghệ An). Những người này đào 3 hầm sâu 20 m, dùng máy móc, công cụ để khai thác vàng trái phép.



Theo cơ quan điều tra, nhóm người này thường hoạt động vào ban đêm, có người canh gác, cảnh giới phía trước, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, điều tra.



Nhóm người đào những hầm sâu 20m để đào vàng. Ảnh: Đức Nhật



Lực lượng công an đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật cùng phương tiện. Bước đầu, tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận được một người tên Huy (không rõ tung tích) thuê đến đây khai thác vàng trái phép.



Theo ĐỨC NHẬT (TNO)