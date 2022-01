Đắk Nông sẵn sàng vào vụ du lịch Tết

Khác hẳn với trước đây, hiện nay, nhiều điểm thăm quan, du lịch ở tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành việc sửa soạn, trang trí... sẵn sàng đón khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hồ Tà Đùng là điểm thăm quan du lịch nổi tiếng ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn

Các điểm du lịch đồng loạt chỉnh trang đón khách

Những ngày qua, sau khi có Nghị Quyết 128, các chủ cơ sở kinh doanh khách sạn, phòng nghỉ, các điểm thăm quan, chụp hình, quán cà phê... trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã "rót" tiền để trồng hoa, trang trí đèn led... các loại để thu hút khách du lịch.

Hồ Tà Đùng được ví như "vịnh Hạ Long" trên Tây Nguyên với hơn 3.700 ha mặt nước, khoảng 40 hòn đảo lớn nhỏ. Nơi đây có khi hậu mát mẻ, nhiệt độ quanh năm khoảng 25 độ C nên nhiều năm qua là điểm du lịch hút khách thăm quan nhiều nhất ở Đắk Nông.

Ông Đặng Hùng Vỹ, chủ một quán cà phê có view ngắm hồ Tà Đùng cho biết: "Cứ đến thời điểm du lịch, hàng ngày, từ sáng đến tối, quán cà phê của gia đình đón cả ngàn lượt khách. Năm nay, gia đình tôi đầu tư trang trí thêm hệ thống đèn, tranh ảnh trong quán để tạo cảm giác mới lạ cho du khách khi dừng chân, ghé quán cà phê để nghỉ ngơi, ngắm nhìn cảnh quan".

Tương tự, hiện nay, Khu du lịch sinh thái Phước Sơn ở xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp đã cơ bản hoàn thành việc dọn dẹp, chỉnh trang lại khuôn viên sau khoảng 8 tháng dừng hoạt động vì dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Phước Sơn cho biết, từ đợt dịch thứ 4 bùng phát cho đến nay, khu du lịch đã tạm ngưng hoạt động. Thấy thị trường du lịch đã "nóng" trở lại nên khu du lịch của chúng tôi khẩn trương chỉnh trang lại diện mạo, tạo thêm các tiểu cảnh và có thêm nhiều chương trình, hoạt động thu hút du khách.

Để tạo sự yên tâm cho du khách đến đây thăm quan, Khu du lịch sinh thái Phước Sơn đã đầu tư hệ thống thực đơn điện tử, thanh toán trực tuyến nhằm để khách hàng hạn chế tiếp với người lạ. Tại các điểm thăm quan đều được khử khuẩn, vệ sinh thường xuyên... Điều này nhằm tạo cho khách hàng khi tới khu du lịch có được sự thoải mái khi vui chơi, hạn chế tiếp xúc đông người nhưng vẫn sử dụng dịch vụ một cách thoải mái" - ông Thành cho biết.

Khu du lịch sinh thái cụm thác Đ'ray Sáp - Gia Long nằm trên địa bàn xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô là một trong những khu du lịch được đầu tư bài bản đầu tiên ở tỉnh Đắk Nông. Trước đây, bình quân mỗi ngày khu du lịch này đón hơn cả ngàn lượt khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Khu du lịch sinh thái cụm thác Đ'ray Sáp - Gia Long đã tạm thời đóng cửa. Những ngày này, khi không khí Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang tràn về, người dân cũng không ngần ngại đi du lịch thì điểm thăm quan này cũng sẵn sàng để đón khách.

Hiện nay, chủ đầu tư điểm thăm quan nghỉ dưỡng này hoàn thành đưa vào sử dụng khu cắm trại qua đêm, khu đốt lửa trại... Đặc biệt, chủ đầu tư đã xây dựng thêm khu khách sạn tam lập với tổng số 54 phòng có thể phục vụ lưu trú cho hơn 200 khách/đêm. Ngoài ra, khi đến với điểm điểm du lịch này, du khách sẽ được vui chơi các loại hình dịch vụ mới như xe đạp nước, cầu lắc, xe địa hình, xe điện thăng bằng…

Tăng cường phòng dịch

Theo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, sau khi có Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở kinh doanh du lịch, trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại.

Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh quảng bá du lịch, đơn vị còn hướng dẫn các cơ sở còn thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định về phòng, chống dịch. Phấn khởi nhất là việc các cơ sở kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã tích cực đăng ký, thực hiện tự đánh giá an toàn theo “Bảng đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch” có trong hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia.

Theo đó, tại các cơ sở du lịch, mã QR đã được công bố tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để du khách có thể kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ.