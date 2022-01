Đắk Nông: Khởi tố nữ nhân viên bệnh viện chiếm đoạt tiền từ thiện của bệnh nhân

Sau khi nhận được tiền của nhóm từ thiện gửi cho cháu bé 4 tháng tuổi điều trị suy hô hấp, một nhân viên hợp đồng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này.

Chiều 6.1.2022, lãnh đạo Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Bích Hải (36 tuổi), nhân viên hợp đồng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 1.8.2021, sau khi nhận được số tiền 18.600.000 đồng của một nhóm từ thiện chuyển đến để trao cho cháu bé 4 tháng tuổi đang điều trị bệnh suy hô hấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, Hồ Thị Bích Hải đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này.

Sau đó, Hải quay phim, chụp ảnh rồi gửi cho nhóm từ thiện đăng lên các trang mạng xã hội để báo cáo với các nhà hảo tâm về việc đã trao tiền từ thiện cho cháu bé.

Sau khi quay phim, chụp ảnh xong, Hải đã lấy lại số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân. Qua quá trình điều tra, ngày 3.1.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Bích Hải về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, làm rõ.