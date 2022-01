Đắk Nông: Bắt quả tang hơn 5.000 sản phẩm dinh dưỡng không rõ nguồn gốc

Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã thu giữ hàng ngàn sản phẩm dinh dưỡng không rõ nguồn gốc.





Ngày 3.1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, có liên quan đến một công ty trên địa bàn TP.Gia Nghĩa.



Trước đó, ngày 29.12, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đắk Nông bắt quả tang Công ty Cổ phần dược phẩm Tâm Quang (P.Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa, do ông Trần Văn Luật làm Giám đốc) đang kinh doanh, vận chuyển hàng hóa thực phẩm chức năng trái phép.



Quá trình làm việc, Công ty Tâm Quang đã tự nguyện giao nộp hơn 5.100 sản phẩm thuộc 57 nhóm mặt hàng là các sản phẩm thực phẩm chức năng, thuốc cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể như: Thuốc ăn ngon, ngủ ngon Tâm Quang, hộp cà gai leo, các sản phẩm bổ thận, bổ xương khớp, hộp thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Ginco biloba, viên sủi Vitamin C các loại…



Qua kiểm tra, Công ty Tâm Quang không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hoá trên. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số tang vật trên để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.



Theo THANH QUÂN-PHAN BÁ (TNO)