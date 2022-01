Chiếm dụng hơn 400 tài khoản Facebook để lừa đảo hơn 10 tỉ đồng

Đối tượng đã lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm dụng hơn 400 tài khoản Facebook của hơn 400 người khắp các tỉnh thành rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.





Sáng 5-1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Phạm Vũ Quang Trường (20 tuổi, trú thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) để làm rõ hành vi chiếm dụng trên 400 tài khoản Facebook để lừa đảo hơn 10 tỉ đồng.





Di lý đối tượng Phạm Vũ Quang Trường về Đắk Lắk để xử lý



Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn tố giác của chị K.D.Q. (27 tuổi, trú huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) với nội dung sáng 30-10-2021, chị nhận được tin nhắn mượn tiền từ tài khoản Facebook của 1 người quen. Do trước đó đã chuyển tiền qua lại với người thân này rất nhiều lần nên chị đã 3 lần chuyển khoản với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Khi chuyển tiền xong, chị Q. liên lạc với người quen thì mới biết bị lừa.



Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án, phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn như đối tượng lấy 1 địa chỉ ở Canada để làm địa chỉ truy cập vào các trang web nên việc xác định chỗ ở của đối tượng rất khó khăn...





Chân dung đối tượng Phạm Vũ Quang Trường.



Với quyết tâm cao, sau 2 tháng tích cực điều tra, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng Phạm Vũ Quang Trường. Hiện đối tượng Trường đã được di lý về Công an TP Buôn Ma Thuột để xử lý.



Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Trường khai nhận, thường xuyên lên mạng Internet tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ Facebook như: Quảng cáo bán hàng, hỗ trợ tăng Like, Follow, Comment, lấy lại tài khoản quên mật khẩu… để thu tiền phí. Thời gian đầu, Trường hỗ trợ cho khách để lấy uy tín. Sau đó, đối tượng Trường dần dần lấy các thông tin cá nhân rồi vào Facebook họ kiểm tra phần tin nhắn, nếu thấy tin nhắn nào có giao dịch tiền bạc thì Trường sẽ nhắn tin hỏi mượn.





Lực lượng công an họp án



Khám xét nơi ở của Trường, công an đã thu giữ hơn 600 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 3 máy tính, 9 thẻ ATM cùng nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng Trường đã chiếm dụng hơn 400 tài khoản Facebook, lừa đảo hơn 400 người ở nhiều tỉnh, thành với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.



Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng. Công an TP Buôn Ma Thuột thông báo cho những ai bị lừa gửi tiền vào 3 số tài khoản (bên dưới) thì liên hệ để được giải quyết.





Cơ quan công an thông báo những ai bị lừa gửi tiền vào 3 số tài khoản trên thì liên hệ để giải quyết

Theo C. Nguyên (NLĐO)