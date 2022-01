Bắt 3 đối tượng liên quan đến 12 vụ trộm cắp tài sản ở vùng biên

Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông vừa đấu tranh triệt phá 3 đối tượng tham gia thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản (chủ yếu là xe máy) trên địa bàn biên giới.

Đối tượng Lý tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Quỳnh

Chiều 11.1, Trung tá Nguyễn Quang Trung – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết: “Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện biên giới Cư Jút, tỉnh Đắk Nông xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy.

Trước tình hình đó, Công an huyện Cư Jút đã xác lập chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh với loại tội phạm này".

Kết quả, Công an huyện Cư Jút vừa bắt giữ 2 đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp bao gồm: Nông Hoàng Lý (SN 1994), trú tại xã Đắk D’rông, huyện Cư Jút và Lê Thị Khiêm (SN 1982), trú tại xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra Nông Hoàng Lý khai nhận, lợi dụng sơ hở của người dân, từ khoảng tháng 8.2021 đến cuối năm 2021, đối tượng đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Cư Jút và Đắk Mil rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Thao tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Quỳnh

Ngoài ra, Lê Thị Khiêm (chủ cơ sở thu mua phế liệu ở xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) đặt hàng Lý lấy trộm một máy mô tơ phát điện. Sau đó, vào ngày 21.12.2021, Lý đã lấy trộm máy mô tơ phát điện của một người dân ở xã Đắk D’rông để bán cho Khiêm lấy tiền tiêu xài. Như vậy, Khiêm được xác định đã giúp sức cho Lý thực hiện trộm cắp tài sản.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 6.1.2022, Công an huyên Cư Jút đã bắt thêm Lạc Văn Thao (SN 1988), trú tại xã Đắk D’rông, huyện Cư Jút để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản.

Lợi dụng sơ hở của người dân, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 12.2021 đến khi bị bắt, Thao đã thực hiện 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Cư Jút rồi mang đi bán.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Hoàng Lý và Lê Thị Khiêm về hành vi trộm cắp tài sản. Mặt khác, cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lạc Văn Thao về hành vi trộm cắp tài sản.