Vụ tuyển thừa 500 giáo viên ở Đắk Lắk: Cô giáo thắng kiện nhà trường

Tòa án cấp sơ thẩm ở Đắk Lắk yêu cầu một trường THCS và UBND huyện có trách nhiệm bồi thường cho một giáo viên (GV) hơn 175 triệu đồng vì đã chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật.

Mới đây, TAND H.Krông Pắk (Đắk Lắk) xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng lao động giữa nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Bình (33 tuổi, GV trường THCS Ea Kly, xã Ea Kly, H.Krông Pắk), bị đơn là Trường THCS Ea Kly. UBND H.Krông Pắk là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.



Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 6.2012, chị Bình được UBND H.Krông Pắk ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong chỉ tiêu biên chế theo quyết định và nhận công tác tại trường THCS Ea Kly (có ký hợp đồng với nhà trường).



Từ tháng 7.2012 đến tháng 5.2017, chị Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được hưởng đầy đủ chế độ lương, thưởng. Thế nhưng, tháng 6.2017, ông Nguyễn Trung Hiếu, Hiệu trưởng trường THCS Ea Kly, đã yêu cầu số GV hợp đồng (trong đó có chị Bình) phải ký thỏa thuận dạy 45.000 đồng/tiết, tương đương 1,8 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với mức lương mà chị Bình được hưởng đúng quy định (4,2 triệu đồng/tháng). Nếu GV nào không đồng ý thì nhà trường không bố trí giảng dạy.





Các giáo viên đối thoại với UBND H.Krông Pắk liên quan việc chấm dứt hợp đồng do tuyển dụng thừa hồi năm 2018 - Ảnh: C.T.V.



Vì không đồng ý với yêu cầu trên nên từ tháng 10.2017, chị Bình không được phân công giảng dạy tại trường nữa. Do đó, chị Bình đã làm đơn khiếu nại nhiều nơi và khởi kiện Trường THCS Ea Kly ra tòa án về việc nhà trường đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật với mình.



Trong đơn, chị Bình yêu cầu Trường THCS Ea Kly phải trả cho mình tổng cộng 245,5 triệu đồng tiền chế độ thai sản và tiền lương trong thời gian không được làm việc. Đồng thời, chị Bình yêu cầu nhà trường phải nhận mình trở lại làm việc.



Chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật



Hội đồng xét xử TAND H.Krông Pắk nhận định, HĐLĐ giữa chị Bình và trường THCS Ea Kly là hợp đồng xác định không thời hạn. Các bên ký kết và thỏa thuận với nhau là tự nguyện, không tranh chấp về nội dung hợp đồng. Do đó, HĐLĐ trên là chứng cứ không cần chứng minh và có hiệu lực pháp luật làm phát sinh quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên.



Ngoài ra, trong HĐLĐ của chị Bình, UBND H.Krông Pắk có vai trò là người tuyển dụng lao động. HĐLĐ đã ký kết giữa Trường THCS Ea Kly và chị Bình là hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế chờ xét tuyển, nếu trúng tuyển thì tuyển dụng, nếu không trúng tuyển mới chấm dứt hợp đồng.



Trong quá trình giải quyết, Trường THCS Ea Kly và UBND H.Krông Pắk không cung cấp được hồ sơ thể hiện chị Bình đã được xét tuyển và không trúng tuyển để làm căn cứ chấm dứt hợp đồng. Do đó, việc Trường THCS Ea Kly đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với chị Bình là trái pháp luật.



HĐXX cũng nhận định, việc nhà trường cho rằng chị Bình tự ý nghỉ việc và căn cứ theo các văn bản của UBND H.Krông Pắk để thanh lý HĐLĐ với GV này là không có cơ sở. Bởi lẽ, việc chị Bình không đến trường dạy là do không được phân công giảng dạy.



Bên cạnh đó, việc Trường THCS Ea Kly lấy lý do học sinh và lớp học giảm phải điều chỉnh hợp đồng theo Khoản 3 Điều 38 (Luật Lao động) thì phải được UBND H.Krông Pắk chỉ đạo bằng văn bản và thông báo trước cho GV, để 2 bên thỏa thuận.



Nếu chị Bình không đồng ý thỏa thuận thì hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ và phải bồi thường cho người lao động (tức chị Bình). Tuy nhiên, Trường THCS Ea Kly và UBND H.Krông Pắk không thực hiện các bước trên mà không phân công giảng dạy, không chi trả lương cho chị Bình.



Từ những nhận định trên, TAND H.Krông Pắk đã chấp nhận một phần đơn khởi kiện của chị Bình, yêu cầu Trường THCS Ea Kly và UBND H.Krông Pắk có trách nhiệm liên đới bồi thường cho GV này tổng cộng hơn 175 triệu đồng và phải đóng bảo hiểm xã hội cho chị Bình 3 năm (từ tháng 11.2018 đến 11.2021).



Đối với nội dung chị Bình yêu cầu Trường THCS Ea Kly nhận mình trở lại làm việc, HĐXX cho rằng hiện các trường THCS trên địa bàn H.Krông Pắk vẫn dư 45 biên chế, không còn vị trí để nhận chị Bình trở lại làm việc. Do đó, HĐXX không chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn.



Ngày 11.12, qua trao đổi, ông Phan Hữu Tài, Hiệu trưởng trường THCS Ea Kly, cho biết sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm trên.





Nhiều lãnh đạo huyện bị xử lý



Như Thanh Niên đã thông tin, từ năm 2011 - 2015, UBND H.Krông Pắk đã ồ ạt ký HĐLĐ mà không xem xét đến nhu cầu thực tế và chỉ tiêu biên chế, dẫn đến dư thừa hơn 500 GV hợp đồng ở các cấp THCS, tiểu học và mầm non.



Năm 2018, hàng trăm GV hợp đồng tại H.Krông Pắk đứng trước nguy cơ mất việc nên đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng từ T.Ư đến địa phương để phản ánh những bất cập của ngành giáo dục huyện nhà.



Cũng trong năm 2018, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã kỷ luật khiển trách các ông Nguyễn Thành Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Krông Pắk và ông Y Suôn Byă, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Krông Pắk. Sau đó, cả ông Dũng và ông Y Suôn đều được điều chuyển công tác đến nơi khác. Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Sỹ Kỷ (nguyên Chủ tịch UBND H.Krông Pắk, hiện đã nghỉ hưu).



