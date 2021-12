Nỗ lực xây dựng Đà Lạt phát triển xứng tầm

Thời gian qua, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Đà Lạt đã quyết tâm nỗ lực đạt và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, nhất là trong việc thực hiện các công trình trọng tâm, trọng điểm. Đà Lạt đang khoác lên mình “chiếc áo mới” để tiếp tục bay xa hơn trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của số hóa, đưa thành phố phát triển xứng tầm khu vực và thế giới.

Nhiều nút giao thông trọng yếu của thành phố được đầu tư, nâng cấp, lắp đặt đèn báo hiệu giao thông hướng đến xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Ảnh: Nghĩa Nguyễn

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San nhận định: Năm 2021 trong bối cảnh hết sức khó khăn, tuy nhiên, với nỗ lực lớn, thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực kinh tế. Thu ngân sách vẫn đạt 1.403.515 triệu đồng, đạt 97% so với kế hoạch. Tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch. Quản lý trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến và tiến hành quyết liệt. Triển khai đồng bộ các công trình sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Tập trung giải ngân vốn đạt 98,54% kế hoạch. Cùng đó, 99,75% tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cho thấy việc cải cách hành chính khá tốt. Đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường, đặc biệt đã triển khai hoàn thành các nút giao thông nội thị. Đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh tiếp tục được tiến hành đạt kết quả, đặc biệt những ứng dụng trực tuyến, camera tầm cao... đã phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước.

Thành phố được Thủ tướng công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2019. Xã Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục đăng ký xã Xuân Thọ thực hiện mô hình xã nông thôn mới thông minh theo hướng môi trường và xã Xuân Trường tham gia mô hình thí điểm chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn trong năm 2021, cụ thể là 32 tuyến đường với tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định các công trình, dự án trọng điểm gồm: Nâng cấp hệ thống hạ tầng quanh hồ Xuân Hương, xây dựng tuyến giao thông nối từ đường Lữ Gia đến thượng lưu hồ Xuân Hương, xây kè chắn hồ lắng số 1 và suối Cam Ly, mở rộng Công viên Yersin giai đoạn 3, xây dựng hạ tầng thành phố thông minh, xây dựng Công viên Trần Quốc Toản. UBND thành phố đã tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ, thủ tục triển khai thực hiện.

Để chủ động ứng phó, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt, kịp thời tổ chức giao thông trong trường hợp khẩn cấp phục vụ an ninh, quốc phòng, đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật đô thị phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; UBND tỉnh đã quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với các dự án chống ùn tắc tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đến thời điểm giữa tháng 12/2021, các công trình dự án đang tăng tốc và cơ bản đã hoàn thành các hạng mục đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của Nhân dân.

Theo đó, các dự án nâng cấp, cải tạo và lắp đặt đèn tín hiệu tại nút giao thông Hùng Vương - Trần Quý Cáp sẽ mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm các đoạn: đường Hùng Vương, Trần Quý Cáp, đoạn nối Hùng Vương với Trần Quý Сáр...

Dự án nâng cấp, cải tạo và lắp đặt đèn tín hiệu tại nút giao thông Ngã 5 đại học thực hiện mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm các đoạn: đường Đinh Tiên Hoàng, Trần Nhân Tông, Phù Đổng Thiên Vương, Nguyễn Công Trứ, Bùi Thị Xuân…

Dự án nâng cấp, cải tạo và lắp đặt đèn tín hiệu tại nút giao thông Trần Phú - Bà Triệu - Đào Duy Từ sẽ mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm các đoạn: đường Trần Phú, Đào Duy Từ, Bà Triệu, đoạn nối đường Trần Phú với đường Bà Triệu…

Dự án nâng cấp, cải tạo và lắp đặt đèn tín hiệu tại nút giao thông Kim Cúc sẽ được mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm các đoạn: đường 3/4, đường Trần Hưng Đạo, đường Hồ Tùng Mậu, đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, đường xuống Quảng trường Lâm Viên.... Cùng đó, các dự án trên tổ chức lại đảo giao thông, bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, xây dựng lại hệ thống thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh... và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Dự án lắp đặt đèn tín hiệu tại nút giao Hải Thượng - 3/2, nút giao Hoàng Văn Thụ - 3/2 và nút giao Phan Chu Trinh thực hiện lắp đặt các trụ đèn, tủ điều khiển, đèn tín hiệu và biển báo hướng dẫn giao thông.

Các dự án công trình nút giao thông quan trọng được mở ra góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố, tạo khí thế mới cho Đà Lạt.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt chỉ đạo: Năm 2022 thành phố sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, ưu tiên đầu tư đối với các dự án, công trình thiết yếu, quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục xây dựng các danh mục dự án kêu gọi đầu tư để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố. Rà soát, bổ sung quy hoạch ngành, lĩnh vực, không gian đô thị một cách đồng bộ, phù hợp, không để lạc hậu, chồng chéo trong quá trình phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, gắn với bảo đảm bền vững môi trường sinh thái.