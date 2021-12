Kiểm tra ô tô 12 chỗ, phát hiện 6 con bò trộm cắp

Ngày 12/12, Công an huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đã bắt giữ 2 đối tượng dùng xe ô tô 12 chỗ ngồi đi trộm cắp nhiều con bò của người dân.





Danh tính 2 đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Xuân Thành (31 tuổi, trú tại khối 6, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) và Nguyễn Văn Ty (44 tuổi, trú tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, Kon Tum).



Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CACC



Trước đó, vào khoảng 4h30 cùng ngày, tổ công tác của Công an huyện Đăk Glei trong khi làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô màu trắng nhãn hiệu Toyota mang BKS 81B-006.67, loại 12 chỗ ngồi, chạy từ hướng xã Đăk Môn ra đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14). Sau đó, ô tô này phóng nhanh theo đường Hồ Chí Minh đi hướng huyện Ngọc Hồi, có nhiều biểu hiện nghi vấn.



Ngay sau đó, tổ công tác đã đuổi theo và yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 6 con bò.



Tại cơ quan công an, hai đối tượng Thành và Ty khai nhận, 6 con bò trên là do 2 người trộm cắp trên địa bàn xã Đăk Môn (huyện Đăk Glei) vào đêm 11/12 và rạng sáng 12/12; khi đang chở đi tiêu thụ thì bị bắt.



Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

