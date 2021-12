Giá cà phê nhân Đắk Lắk tăng thêm 300 đồng/kg, nông dân yên tâm hái cà phê chín vì điều này

Giá cà phê hôm nay, tại các tỉnh Tây Nguyên tăng nhẹ, mức tăng phổ biến là 300 đồng/kg so với ngày 18/12, giao động ở mức từ 40.800 đồng đến 41.600 đồng/kg. Trong đó, cà phê nhân Đắk Lắk được mua ở mức giá cao nhất so với các tỉnh còn lại. Tuy nhiên, trong tuần qua, giá cà phê nhân lại giảm nhẹ so với tuần trước, mức giảm phổ biến từ 100-200 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê nhân Đắk Lắk giảm 100 đồng/kg, ghi nhận mức cao nhất là 41.600 đồng/kg. Các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông giá cà phê nhân cũng giảm 100 đồng/kg. Giá cà phê nhân giao dịch trung bình hiện tại ở Gia Lai và Đắk Nông là 41.500 đồng/kg và tại Lâm Đồng là 40.800 đồng/kg. Riêng tỉnh Kon Tum, so với 7 ngày trước, giá cà phê nhân giảm 200 đồng/kg, hiện đang được mua ở mức 41.300 đồng/kg.