Du khách ùn ùn kéo về Đà Lạt cuối tuần, chốt kiểm dịch Covid-19 đèo Chuối quá tải

Tận dụng những ngày nghỉ cuối tuần, du khách từ TP HCM và các tỉnh lân cận Đông Nam bộ ùn ùn đổ về Đà Lạt và các địa phương khác của tỉnh Lâm Đồng khiến chốt kiểm dịch Covid-19 đèo Chuối (Quốc lộ 20) bị ùn ứ, quá tải.





Theo ghi nhận từ chiều tối 17-12 đến 8 giờ sáng nay 18-12, lượng xe con chủ yếu xe cá nhân gia đình, xe máy và xe khách phải thường xuyên xếp hàng nối đuôi tại chốt kiểm dịch Covid-19, tại đèo Chuối (Quốc lộ 20, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).





Lượng xe cá nhân đổ về đèo Chuối lên Đà Lạt nghỉ cuối tuần tăng đột biến.



Trung tá Phạm Văn Chi, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng, Trưởng chốt số 1 đèo Chuối, cho biết nguyên nhân xảy ra tình trạng ùn ứ này là do người dân và du khách về Lâm Đồng tăng cao, tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên qua chốt phải tuân thủ việc khai báo y tế.



"Khi qua chốt, những du khách đến từ vùng đỏ (thuộc cấp độ 4) phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính đảm bảo thời hạn quy định mới được qua chốt. Những du khách còn lại chỉ mất từ 3 - 5 phút khai báo y tế qua phần mềm PC-Covid để qua chốt. Do lượng người và xe quá đông, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đèo Chuối luôn phải làm việc hết công suất và nhiều thời điểm bị quá tải" - trung tá Phạm Văn Chi thông tin.



Mặc dù chỉ khai báo y tế qua phần mềm PC-Covid để qua chốt nhưng vẫn ùn ứ.



Cũng theo trung tá Phạm Văn Chi, thời gian qua, trung bình những ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ năm) có từ 3.500 - 3.700 xe các loại, với khoảng 5.500 - 5.700 người dân, du khách từ ngoài tỉnh qua chốt vào Lâm Đồng.



Nhưng từ ngày 17-12, số lượng người dân, du khách từ TP HCM và các tỉnh khác vào Lâm Đồng tăng đột biến, với hơn 6.000 xe các loại hơn 10.000 người.



Ghi nhận, đến hơn 8 giờ sáng nay, lượng xe con cá nhân, xe máy và xe khách du lịch qua chốt luôn đông đúc. Các lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch đèo Chuối làm nhiệm vụ đã rất cố gắng nhưng chốt vẫn luôn trong tình trạng quá tải, xe cộ ùn ứ nối đuôi nhau.



Đến hơn 8 giờ sáng nay (18-12) lượng xe vẫn thường xuyên ùn ứ, quá tải tại chốt kiểm dịch Covid-19 đèo Chuối.



