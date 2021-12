Dàn cảnh cướp gần 1 tỉ đồng trước ngân hàng

Vừa vay tiền từ ngân hàng ra, người phụ nữ bị nhóm 6 đối tượng dàn cảnh đòi nợ, cướp số tiền gần 1 tỉ đồng giữa ban ngày.





Chiều 4-12, tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để làm rõ hành vi cướp giật tài sản trước 1 chi nhánh ngân hàng trên đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột.





Các đối tượng dàn cảnh cướp tài sản bị bắt giữ



Trước đó, ngày 30-11, chị Dương Thị Giang (trú huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) trình báo bị một nhóm đối tượng cướp gần 1 tỉ đồng trước ngân hàng.



Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khẩn trương vào cuộc điều tra, nhanh chóng làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Trần Thế Anh (35 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột), Phan Thị Vực (29 tuổi, trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Thị Thanh Dung (36 tuổi, trú huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Vương Văn Quân (26 tuổi, trú huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk), Văn Nguyễn Thành Đạt (21 tuổi, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi, trú huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do biết thông tin chị Giang nhờ Trần Thế Anh (trong nhóm) đứng tên sở hữu lô đất tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk để làm thủ tục vay 1 tỉ đồng nên đã lên kế hoạch thực hiện vụ cướp.



Chiều 30-11, chị Giang và Trần Thế Anh đến ngân hàng để vay 1 tỉ đồng. Sau khi vay được tiền, chị Giang đã trả nợ 60 triệu đồng cho một người rồi đi về. Khi chị Giang vừa bước ra khỏi ngân hàng, lập tức nhóm đối tượng tiếp cận, dàn cảnh đòi nợ và giật túi tiền 940 triệu đồng của chị rồi tẩu thoát.



Sau đó, nhóm đối tượng chia nhau mỗi tên một ít tiền để tiêu xài, số còn lại 890 triệu đồng gửi vào tài khoản của một người khác để tránh bị công an phát hiện.

Theo C. Nguyên (NLĐO)