Đắk Lắk: 3 lò than xuất hiện trên đất rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả quản lý

Sáng 17/12, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Hạt kiểm lâm Ea H’leo – Krông Búk phối hợp với Viện KSND, Công an huyện Ea H’Leo và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả kiểm tra thực tế một số vị trí rừng do công ty này quản lý.

Theo đó, đoàn kiểm tra đã kiểm tra tại 4 vị trí, kết quả có 3 lò than xuất hiện trên đất rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả quản lý.

Cụ thể, một lò than thuộc lô 2, khoảnh 6, tiểu khu 24 đã bị phá huỷ, tại hiện trường đoàn kiểm tra thu được 2 lóng gỗ (khoảng 0,8m3) và một số lượng lớn than. Tương tự, lô 3, khoảnh 6, tiểu khu 24 có 1 lò than đã bị phá huỷ, cũng tại vị trí thuộc lô 3 có một chòi gỗ phủ bạt đã bị phá.



Một vị trí trên đất rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả quản lý. Ảnh: NDCC

Tại lô 22, khoảnh 2, tiểu khu 24, đoàn kiểm tra đã phá huỷ một lò than ngay tại chỗ, bên trong có một số lượng lớn than chưa lấy. Tất cả đều thuộc địa giới hành chính xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Qua làm việc với đoàn kiểm tra, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả cho biết, những vị trí tại hiện trường công ty đã kiểm tra và phá bỏ từ lâu.



Sâu bên trong rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả quản lý có nhiều cây bị đón hạ. Ảnh: NDCC

Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả tổ chức kiểm tra thường xuyên trên lâm phần do công ty quản lý, đồng thời hạt kiểm lâm cũng phối hợp thêm với các cơ quan chức năng để kiểm tra toàn diện lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả quản lý.