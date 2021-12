Cuộc trốn chạy 17 năm bất thành

Phòng CSHS Công an Lâm Đồng vừa bắt giữ đối tượng Võ Văn Nho (SN 1980, trú H.Đức Trọng - Lâm Đồng) sau 17 năm trốn lệnh truy nã vì tham gia diễn "kịch" người gặp nạn cần giúp đỡ rồi cùng 4 đồng bọn khác gây ra 2 vụ cướp tài sản, xảy ra trên địa bàn H.Đức Trọng.

17 năm trôi qua, tài sản chiếm đoạt tính theo thời giá không còn đáng là bao, nhưng sai lầm của tuổi trẻ, vi phạm pháp luật vẫn khiến bị can phải trả giá.



Trinh sát Phòng CSHS Công an Lâm Đồng làm việc với đối tượng (áo trắng)

Rủ nhau đi cướp để có tiền ăn nhậu

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/8/2004, Công an H.Đức Trọng nhận được tin báo của anh Hoàng Văn S. (trú xã Tu Tra, H.Đơn Dương - Lâm Đồng) về việc ông bị 1 nhóm đối tượng chặn xe cướp tài sản tại khu vực xã Hiệp An - Đức Trọng.

Cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra, nhận định có vụ việc trên, các đối tượng gây án gồm: Võ Văn Nho, Đ.B.N., T.Đ.H., N.V.D., N.M.T (4 bị cáo viết tắt tên hiện đã chấp hành xong hình phạt). Công an H.Đức Trọng sau đó đã bắt giữ 2 đối tượng H. và N., đều thường trú xã Hiệp An. Ngày 16/9/2004, N.V.D. đến Công an H.Đức Trọng đầu thú về hành vi đã cùng các đối tượng trên tham gia thực hiện 2 vụ cướp đêm 24/8.

Lúc này, Võ Văn Nho và N.M.T. đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng đã ra quyết định truy nã đối với N.M.T. và Võ Văn Nho để tiến hành truy bắt xử lý. Ngày 26/7/2005, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được T. tại Quảng Ngãi.

Các đối tượng bị bắt khai nhận, đêm 24/8/2004, 5 đối tượng trên cùng 2 thanh niên khác đi chơi. Đến khoảng 23h, T. nói cả bọn gom tiền mua đồ về nhậu, nhưng cả 7 người không ai có tiền. H. gợi ý rủ nhau ra QL20 chặn xe xin tiền về mua đồ nhậu. 5 đối tượng trên đồng ý, 2 thanh niên còn lại không đi.

Khi cả nhóm trên đi qua phòng của Nho thuê để ở, H. chạy vào trong sân lấy 1 thanh sắt bọc vào áo khoác để làm hung khí. Cả nhóm đến thôn K’Long, H. phân công Nho giả vờ say rượu, đau bụng, T. giả vờ săn sóc, còn H., Ng., D. có nhiệm vụ ra chặn đón xe để đưa Nho đi cấp cứu. Khi xe dừng lại thì hành hung cướp tài sản của chủ xe.

Sau khi bàn bạc, phân công xong vai trò, nhiệm vụ của từng đối tượng, cả 5 tên đứng chờ. Khoảng 20 phút thì phát hiện có 1 xe máy chạy qua, T., Nho "diễn kịch", H., Ngh., D. đứng ra ngoắc xe xin quá giang. Lúc này, ông Nguyễn Hữu M. (ở H.Đơn Dương) chạy xe máy qua, thấy nhóm của H. xin quá giang thì tưởng thật dừng lại.

Vừa lúc này H., Ngh., D. liền đứng vây quanh ông M. , lộ chân tướng, nói “ông có tiền cho bọn này xin một ít xài”. Biết gặp phải nhóm thanh niên "xin đểu", vì quá sợ hãi, ông M. liền rút ra 20 ngàn đồng đưa cho bọn H. T. xông đến, lục soát người ông M. để tìm tài sản và lấy trong người ông M. ra một cái bóp, trong có 26 ngàn đồng, đưa cho H. Sau đó H. lấy thêm 20.000 đồng và trả lại cái bóp cho bị hại M.



Võ Văn Nho bị Cảnh sát hình sự Lâm Đồng bắt giữ sau 17 năm bỏ trốn vì tham gia vụ án cướp tài sản

5 đối tượng sau đó còn chặn xe của anh Hoàng Văn S. "xin tiền xài”. Anh S. chần chừ liền bị các tên T., H. cầm thanh sắt đánh vào người anh. Đối tượng Ngh. giật nón bảo hiểm của anh S. đang cầm trên tay, dùng nón đánh vào người anh. Anh S. liền rút ra 1 tờ giấy bạc loại 100.000 đồng ném xuống lề đường rồi bỏ chạy và la lên “cướp, cướp!”. D. nhặt tờ giấy bạc đưa cho T.

Vừa lúc này có đoàn xe ô tô chạy qua, anh S. vẫn vừa chạy vừa la "cướp" và vẫy xe cầu cứu. Nhóm "cướp cạn" bỏ chạy tán loạn. Sau đó, T., D., về nhà ngủ; H., Ngh. bàn nhau quay lại lấy xe máy của anh S., chạy thẳng lên Đà Lạt cất giấu.

Một ngày sau, cả 7 đối tượng hẹn gặp lại nhau tại phòng trọ của Nho, cùng bàn bạc lấy 100.000 đồng cướp được đi mua đồ về nhậu tại phòng trọ của Nho, sau đó cả bọn giải tán. Sau đó, các đối tượng lần lượt bị Công an bắt giữ, làm rõ hành vi và bị kết án về tội cướp tài sản, che giấu tội phạm; lãnh các mức án từ 3 đến 8 năm tù. Riêng Võ Văn Nho bỏ trốn đến nay.

Lưới trời lồng lộng

Ngày 26/11/2021, qua công tác trinh sát nắm thông tin, xác định trải qua 17 năm lẩn trốn, đối tượng Võ Văn Nho sau khi gây án đã từng trốn tại Quảng Ninh, Kiên Giang, Campuchia và hiện tại đã có vợ con đang sinh sống tại tỉnh Ninh Thuận.

Công an Lâm Đồng lập chuyên án truy xét, do Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc phụ trách lực lượng cảnh sát - phê chuẩn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Phòng CSHS, Trưởng ban chuyên án, 1 tổ công tác do Trung tá Chế Quang Dũng - Phó đội trưởng đội Truy nã truy tìm làm tổ trưởng đi Ninh Thuận, phối hợp Phòng CSHS Công an Ninh Thuận tiến hành các biện pháp nghiệp vụ rà soát thông tin đối tượng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình truy bắt vì khi gây án tại Lâm Đồng, đối tượng không có hình ảnh nhận dạng, lại giấu biệt lai lịch thông tin cá nhân tại những nơi đối tượng đã và đang sinh sống; tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phối hợp Phòng CSHS Công an hai tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Công an xã An Hải (H.Ninh Phước - Ninh Thuận) đã bắt giữ Võ Văn Nho tại xã An Hải vào đêm 25/11/2021.

Tiến hành đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Đội truy nã truy tìm đã dẫn giải can phạm về Công an Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Được biết, đối tượng khi bị bắt cư trú tại địa bàn hẻo lánh, thưa dân cư tại xã An Hải, làm thuê và ở lại các chòi nuôi tôm, một vài tháng mới về thăm vợ con 1 lần. Đến khi bị bắt, đối tượng vẫn không làm giấy tờ tuỳ thân, không có CMND để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.