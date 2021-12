Cảnh báo thủy điện điều tiết, xả lũ trên sông Sêrêpốk

Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, các nhà máy thủy điện trên sông Sêrêpốk đã và đang điều tiết, xả lũ, nguy cơ gây ngập nặng.

Sáng 1-12, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục thông báo tình hình vận hành điều tiết - xả lũ các hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Sêrêpốk 3 trên sông Sêrêpốk (giáp ranh 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông).

Các nhà máy thủy điện trên sông Sêrêpốk điều tiết, xả lũ

Theo báo cáo, ngày 30-11, trên lưu vực sông Sêrêpốk đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Bên cạnh đó, thủy điện Krông Nô 3 ở thượng nguồn bắt đầu xả tràn lúc 6 giờ cùng ngày. Lưu lượng qua tràn đang tăng dần, dự kiến đạt đỉnh 936 m3/giây lúc 2 giờ ngày 1-12. Do đó, lưu lượng nước về các hồ Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Sêrêpốk 3 lớn, cộng với việc chịu ảnh hưởng của lưu lượng nước từ 2 nhánh sông Krông Nô và Krông Ana đổ về.

Tại hồ Buôn Tua Srah, lúc 11 giờ ngày 30-11, lưu lượng nước về hồ đạt 224 m3/giây. Để bảo đảm mực nước không vượt mực nước dâng bình thường, hồ đã tiến hành xả điều tiết qua tràn với lưu lượng 27 m3/giây và tăng dần theo lưu lượng nước về hồ. Tuy nhiên, lúc 5 giờ 30 phút ngày 1-12, đã xuất hiện lũ về hồ với lưu lượng 653 m3/giây (ngưỡng gây lũ 650 m3/giây), đến 7 giờ 30 phút đạt 856 m3/giây, tổng xả về hạ du 691 m3/giây.

Tại hồ Hồ Buôn Kuốp, do nước về từ Buôn Tua Srah kết hợp với lưu lượng nước từ nhánh sông Krông Ana, lưu lượng nước về hồ chứa tăng. Trong hôm nay, hồ tiếp tục điều tiết qua tràn, với lưu lượng khoảng từ 149 - 259 m3/giây.

Đối với hồ Sêrêpốk 3, do hồ Buôn Kuốp được điều tiết như trên và trên lưu vực của hồ có xuất hiện mưa, nên lưu lượng về hồ Sêrêpốk 3 xu hướng tăng. Trong ngày, hồ điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 105 đến 280 m3/giây.

Ông Nguyễn Đức, Phó giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, cho biết đơn vị nhận định lưu lượng về hồ Buôn Tua Srah đạt đỉnh khoảng 850-900 m3/giây, hồ chứa Buôn Kuốp có thể có lũ về hồ 800 m3/giây và sẽ tiếp tục tăng lên khi nước ở nhánh sông Krông Ana tiếp tục đổ về.

Do đó, công ty dự kiến điều tiết xả tràn hồ Buôn Tua Srah tối đa từ 513 đến 650 m3/giây, hồ Buôn Kuốp từ 260 - 800 m3/giây, hồ Sêrêpốk 3 từ 280 - 800m3/giây. "Chúng tôi liên tục cập nhật, thông báo tình hình điều tiết cho các cơ quan chức năng và người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du khi các hồ điều tiết - xả lũ" - ông Đức nói.